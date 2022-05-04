В Казани под знаком 1100-летия принятия ислама прошел 10 Республиканский ифтар

30 апреля 2022 года, в последний вечер месяца Рамазан, в Казани под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии прошел юбилейный 10 Республиканский ифтар. Республиканский ифтар организован силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым» при поддержке МВЦ «Казань Экспо».

Республиканский ифтар принял на площадке МВЦ «Казань Экспо» свыше 8 тысяч гостей со всех уголков Татарстана. При этом общее количество его участников составило 9 400 человек, включая около 1000 волонтеров и юных посетителей до 12 лет. Среди приглашенных на на большой маджлис «авыз ачу» были как рядовые мусульмане, нуждающиеся и малоимущие, так и руководители различных уровней, представители бизнеса, гости из регионов, официальные лица. Так, для подопечных-колясочников Благотворительного фонда «Закят» был организован трансфер к месту проведения мероприятия и обратно на специальном транспорте, а также специальные места во время разговления. Позаботились о своих земляках-мусульманах и мухтасибаты ДУМ РТ и ряд глав районов из наиболее отдаленных от Казани уголков, обеспечив делегации автобусами. Всего на ифтар прибыло 24 таких автобуса из районов. Для казанцев же курсировали бесплатные рейсы на пригородных поездах до МВЦ «Казань Экспо». В отличие от предыдущих лет, впервые билеты на 10 Республиканский ифтар были электронными. Получить их можно было в мухтасибатах ДУМ РТ, в мечетях г.Казани и в резиденции ДУМ РТ. Для входа на 10 Республиканский ифтар участники предъявляли билеты с мобильного телефона или, самостоятельно распечатав, в бумажном виде.

Среди почетных московских гостей республиканского ифтара были глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крганов и заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Своим присутствием почтили маджлис и дипломаты — генеральный консул Республики Узбекистан в городе Казани Фариддин Насриев, Советник Посольства Турецкой Республики в РФ Омер Савуран, вице-консул Исламской Республики Иран в г.Казани Масуд Моллаи, генеральный консул Туркменистана в г.Казани Атадурды Байрамов. Традиционно радость мусульман по случаю разговления во время поста разделили и представители иных конфессий Татарстана: митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и настоятель прихода «Воздвижение Святого Креста» Римской католической церкви Казани Андрей Старцев. Присоединился к мусульманам на республиканском ифтаре также и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Президента, как и всех остальных участников ифтара, перед началом ифтара провели по галерее, на которой расположился халяль-маркет от 22 татарстанских производителей. Посетители смогли приобрести у них чай, платки, башмаки, изделия ручной работы, духи, детскую литературу, подарочные наборы к Ураза-байраму и пр. Одним из самых популярных «прилавков» халяльной ярмарки стал Издательский дом «Хузур», который представил книжные бестселлеры и новинки. Также в галерее для женской части участников республиканского ифтара был организован показ мусульманской моды “Modest Fashion Show”.

За час до закатной молитвы гости стали наполнять павильон, где чтением Куръана официально начался мадждис. Здесь единоверцев со всей республики поприветствовал муфтий Татарстана, духовный лидер мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин. В своей проповеди хазрат сообщил, что наш любимый Пророк ﷺ в своей жизни держал пост в месяц Рамазан 9 раз и объяснил причину: Аллах ниспослал аят об обязательном посте в священный месяц Рамазан спустя год после Хиджры, в первый день месяца Шаабан. Цитируя труды великих исламских богословов, муфтий призвал собравшихся не упустить благодатное время и до истечения Рамазана совершить благие дела и заработать савап, напомнив, что ифтар проходит в последнюю ночь Рамазана и впереди — последний день этого месяца. “Наш любимый Пророк ﷺ в одном из хадисов сказал: «Кто прочтет из Куръана одну букву, значит совершит благое дело. Каждое благое дело умножается на 10 раз. Я не скажу, что алиф, лям, мим – это одна буква. Нет, алиф, лям, мим – равна трем буквам. Если прочесть алиф, лям, мим в обычные дни, достигнешь 30-кратного саваба, а в месяц Рамазан, особенно в Лейлятуль-кадр за одно благое дело дается 30 тысяч савабов. Поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью: сегодня и завтра постараться совершать благих дел”, – призвал муфтий. Завершая свое выступление он выразил надежду, что все, кто держит пост, будучи богобоязненным и уповает на милость Аллаха, искупят своих грехи перед Ним.

Со своими духовными наставлениями перед единоверцами выступил главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев, а также исполнители нашидов и мунаджатова, а имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдельхамит Зиннатуллин совершил дуа вместе со всеми участниками ифтара за благополучие в Татарстане, за мир во всем мире, за благоденствие в России и счастье мусульманской уммы.

С наступлением времени закатной молитвы, о которой возвестил муадзин Республиканского ифтара Саидкамаль Суенов, мусульмане испили воду, которую получили в бутылках на входе в МВЦ «Казань Экспо». Затем вслед за муфтием Камилем хазратом в одном ряду с Президентом республики Рустамом Миннихановым мусульмане джамаатом совершили коллективный ахшам-намаз.

Трапеза ифтара прошла в другом павильоне, где волонтерами были накрыты столы. Потоки участников мероприятия для перехода в другое помещение были разделены удобной навигацией на мужскую и женскую части. В павильоне их уже ожидали волонтеры-стюарды, которые регулировали передвижение участников и заполнение помещения. Традиционно главным угощением стал плов. Также для каждого гостя в ланчбоксах были финики, урюк, помидоры черри, огурцы, фрукты, вода, соки, очпочмаки, беккен, чак-чак, печенье. Для приготовления трапезных блюд закуплено 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и пр.

После ифтара с журналистами встретились организаторы мероприятия: муфтий Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор стадиона «Ак барс арена» Радик Миннахметов и совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым», известный татарский меценат Радик Абдрахманов. Они выразили свои впечатления по итогам 10 Республиканского ифтара.

Для встречи гостей республиканского ифтара, организации чтения коллективного намаза, подачи блюд и последующей уборки, привлечены свыше 600 волонтеров от 16 лет и старше. Они накрыли столы, раздали участникам ифтара бутилированную воду, в качестве стюардов встречали и провожали гостей с аэроэкспресса, к месту исполнения намаза и «авыз ачу», а затем и собрали столы по завершению мадждиса. С ними у муфтия Татарстана традиционно прошла отдельная встреча по завершению ифтара. Он поблагодарил их за проделанную работу, подчеркнув, что они являются основным ресурсом мероприятия и напомнил о наградах Всевышнего за их бесценный труд.

dumrt.ru