В Санкт-Петербурге ознакомились с экспозицией выставки «Сююмбике посвящается»

30 апреля 2022 года в день просмотра художественного фильма на татарском языке «Исәнмесез » зрители сумели ознакомиться с экспозицией выставки «Сююмбике посвящается».



Торжественное открытие выставки-праздника состоится 14 мая 2022 года в 16:00 в залах Татарского культурного центра.

Выставка отражает не только самобытность нашего народа, возрождение и развитие его культурных традиций, но и показывает многогранность профессиональных поисков современных деятелей культуры и искусства.

Уникальностью этой выставки-праздника станет органичное соединение ярких художественных образов театрального, фольклорного и изобразительного творчества. Художественный руководитель татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» Cветлана Зигангирова представит премьеру оригинальной музыкальной композиции «Сююмбике посвящается».

По окончании мероприятия в фой е выставочного зала пройдут онлайн-показ детских рисунков «Вдохновение» и фотосессия Линары Николашкиной (Портал Татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Важным событием в день проведения мероприятия будет интерактивное присутствие артистов в сценических костюмах среди зрителей в момент торжественного открытия выставки.

Программу выставки-праздника подготовила художественный руководитель татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» Светлана Зигангирова. Дизайн афиши выполнила Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Елена Сайтбагина. Куратор детской онлайн-выставки «Вдохновение» — Эльмира Мустафина.

Руслан Бахтияров

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