В Санкт-Петербурге ознакомились с экспозицией выставки «Сююмбике посвящается»

30 апреля 2022 года в день просмотра художественного фильма на татарском языке «Исәнмесез » зрители сумели ознакомиться с экспозицией выставки «Сююмбике посвящается».
Торжественное открытие выставки-праздника состоится 14 мая 2022 года в 16:00 в залах Татарского культурного центра.
Выставка отражает не только самобытность нашего народа, возрождение и развитие его культурных традиций, но и показывает многогранность профессиональных поисков современных деятелей культуры и искусства.
Уникальностью этой выставки-праздника станет органичное соединение ярких художественных образов театрального, фольклорного и изобразительного творчества. Художественный руководитель татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» Cветлана Зигангирова представит премьеру оригинальной музыкальной композиции «Сююмбике посвящается».
По окончании мероприятия в фойе выставочного зала пройдут онлайн-показ детских рисунков «Вдохновение» и фотосессия Линары Николашкиной (Портал Татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Важным событием в день проведения мероприятия будет интерактивное присутствие артистов в сценических костюмах среди зрителей в момент торжественного открытия выставки.
Программу выставки-праздника подготовила художественный руководитель татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» Светлана Зигангирова. Дизайн афиши выполнила Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Елена Сайтбагина. Куратор детской онлайн-выставки «Вдохновение» — Эльмира Мустафина.
Руслан Бахтияров