Собрание жемчужин татарской музыки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском Доме национальностей прошел концерт камерного оркестра «Renaissanse» из Казани.

Программа «Моя Казань! Мой Татарстан!» – собрание жемчужин татарской музыки, среди которых авторские и народные произведения в обработке для камерного оркестра Анастасии и Лидии Илюшкиных. Чувственное и виртуозное исполнение музыки в тандеме с восхитительным костюмированным выступлением солисток оркестра «Ренессанс» был настоящим праздником для зрителей.

С приветственным словом выступил Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, также он вручил благодарственные письма Анастасии и Лидии Илюшкиным за сохранение национальных ценностей и популяризацию татарской культуры. Также памятным знаком «Габдулла Тукай-135 лет со дня рождения» была награждена художница Полина Илюшкина.

Заместитель директора Санкт-Петербургского Дома национальностей Андрей Яковлев выразил признательность оркестру за возможность насладиться чудесной музыкой в стенах Дома национальностей.

“Для нас каждое произведение – частица истории, которая вновь оживает во времени и играет яркими музыкальными красками, и мы надеемся, что музыка, язык которой не требует перевода, понравится и тронет сердца наших слушателей и в родном Татарстане, и за его пределами!», – поделилась концертмейстер оркестра Лидия Илюшкина со слушателями.

Зрителей порадовали насыщенной музыкальной программой. Во время концерта также была представлена передвижная экспозиция картин Казанской художницы Полины Илюшкиной с видами и пейзажами Республики Татарстан.

Концерт был организован в рамках Дней татарской культуры в Северной столице Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Домом национальностей.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.