Василь Шайхразиев встретился с представителем Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан

Сегодня, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Представителем Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан Рамилем Закировым.

Рамиль Закиров – член общественной организации татарского культурного центра “Туган як” Республики Саха (Якутия), является депутатом Якутской городской Думы второго созыва от Северного округа (2008-2013 гг.), предприниматель, человек активной жизненной позиции. Назначен Представителем Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан на общественных началах. Срок полномочий – один год.

На встрече обсудили проведение Дней Якутии в Республике Татарстан. Мероприятие запланировано на 7-11 июня.

Напомним, 2-3 марта, в рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия), Василь Шайхразиев встретился с председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Тогда был поднят вопрос о необходимости офиса для татарского культурного центра “Туган як” Республики Саха (Якутия). Недавно, 20 апреля, для организации был выделен офис в центре города Якутска.