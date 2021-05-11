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Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской общественности Республики Мордовия

Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской общественности Республики Мордовия

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, 11.05.2021 0 6

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Республику Мордовия встретился с представителями татарских общественных организаций и руководителями “Клуба татарских предпринимателей”. В мероприятии во время ифтара также приняли участие  главы Лямбирского и Ромодановского районов.

Мероприятие началось с поминовения погибших в трагедии в школе № 175 в Казани. Все выступающие выражают глубокие соболезнования народу Татарстана.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев поприветствовал собравшихся. Он ознакомил их с деятельностью Всемирного конгресса татар, а также с подготовкой к Всероссийскому сельскому Сабантую.

 

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