Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской общественности Республики Мордовия

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Республику Мордовия встретился с представителями татарских общественных организаций и руководителями “Клуба татарских предпринимателей”. В мероприятии во время ифтара также приняли участие главы Лямбирского и Ромодановского районов.

Мероприятие началось с поминовения погибших в трагедии в школе № 175 в Казани. Все выступающие выражают глубокие соболезнования народу Татарстана.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев поприветствовал собравшихся. Он ознакомил их с деятельностью Всемирного конгресса татар, а также с подготовкой к Всероссийскому сельскому Сабантую.