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Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 11.05.2021 0 3

Слова соболезнования он принес во время официальной встречи с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиевым. Напомним, сегодня в одной из казанских школ произошла трагедия – в учебном заведении устроили стрельбу, в результате которой погибли дети и сотрудники школы.

В ходе деловой встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере культуры. Председатель Нацсовета ВКТ проинформировал врио Главы Мордовии о деятельности Всемирного конгресса татар, проводимых культурно-массовых мероприятиях, а также доложил о прошедшем сегодня в Саранске заседании оргкомитета XII Всероссийского сельского Сабантуя, который запланирован на 2022 год.

  • Национальный татарский праздник планируется провести в селе Аксеново Лямбирского района, расположенном в 10 км от Саранска.

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