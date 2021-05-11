Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Слова соболезнования он принес во время официальной встречи с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиевым. Напомним, сегодня в одной из казанских школ произошла трагедия – в учебном заведении устроили стрельбу, в результате которой погибли дети и сотрудники школы.

В ходе деловой встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере культуры. Председатель Нацсовета ВКТ проинформировал врио Главы Мордовии о деятельности Всемирного конгресса татар, проводимых культурно-массовых мероприятиях, а также доложил о прошедшем сегодня в Саранске заседании оргкомитета XII Всероссийского сельского Сабантуя, который запланирован на 2022 год.

Национальный татарский праздник планируется провести в селе Аксеново Лямбирского района, расположенном в 10 км от Саранска.