Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров прибыл с рабочим визитом в Ростовскую область, в аэропорту его встретили наши соотечественники, проживающие в Ростове-на-Дону. Затем состоялось возложение цветов в память о подвигах советских солдат.

Завтра Данис Шакиров примет участие в заседании оргкомитета 2-го Южного Сабантуя. Национальный праздник состоится здесь 13 июня. Помощь в его организации оказывает глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, он также прибыл с делегацией в Ростовскую область.

13 мая Ростовскую область с рабочим визитом посетит Президент Республики Татарстан. Здесь запланировано несколько официальных встреч. Ожидается встреча Рустама Минниханова с татарским активом Ростовской области. В мероприятии также примет участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.