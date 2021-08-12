Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской общины села Усть-Кяхта. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Шайхразиева в Республику Бурятия.

В 2019 году в селе Усть-Кяхта открылся центр татарской культуры «Алмагачлар ата» («Цветущие яблони»), там проводятся этнотуры, в рамках которых гостей знакомят с историей татар на территории Восточной Сибири, татарской национальной культурой, традициями и кухней.

В настоящее время обсуждается создание музея-усадьбы «Алмагачлар ата» в населенном пункте. Василь Шайхразиев осмотрел земельный участок, избранный под постройку, а также выслушал предложения по реализации проекта.