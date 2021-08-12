TAT CULT FEST объявляет о наборе в Воркшоп шрифтового дизайна «Слово и образ»

Программа TAT CULT FEST 2021 исследует тему языка с помощью разных инструментов. Один из них — работа со словом на бумаге. Так, открывается прием заявок на участие в воркшопе для дизайнеров «Слово и образ» — совместном проекте журнала и издательства «Шрифт» и TAT CULT FEST. Куратор воркшопа — типограф, куратор, публицист, редактор журнала и издательства «Шрифт» Рустам Габбасов. Заявку на участие можно заполнить по ссылке https://vk.cc/c4LKYv до 23:59 19 августа.

Ресурсом для дизайна послужат неологизмы на татарском, которые создала компьютерная программа в рамках другого специального проекта TAT CULT FEST. Выбранный неологизм участники воркшопа толкуют по-своему — и отталкиваются от вложенного в новое слово смысла. Воркшоп предваряет лекция о книгах издательствах «Шрифт» и процессе их создания «Книга как процесс».

Результатом станет камерная выставка нарисованных слов и их толкований с подробным разбором от куратора воркшопа.

Воркшоп пройдет оффлайн накануне фестиваля — 28 и 29 августа — в Национальной библиотеке РТ. Для участия необходимо заполнить заявку до 23:59 19 августа 2021. Участие в воркшопе бесплатное. Список отобранных участников мы опубликуем в соцсетях фестиваля и направим по электронной почте до 23 августа. Жестких условий участия нет, главное иметь опыт графического дизайна и интерес к шрифтам.

Ссылка на анкету заявки — https://vk.cc/c4LKYv

Для работы на воркшопе участникам понадобится свой ноутбук со следующими программами:

glyphs app (возможен Trial)

adobe photoshop

adobe illustrator

Иллюстрации из лекции для анонсов.

mincult.tatarstan.ru