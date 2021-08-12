Президент Афганистана встретился с отрядами самообороны, в том числе и татарской общиной

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в Мазари-Шарифе встретился с лидерами национального сопротивления наступающим радикалам, в том числе и с командирами отрядов самообороны татар Афганистана. На встрече обсуждались вопросы снабжения народного ополчения под эгидой национальных сил обороны и безопасности, сообщил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

«Несмотря на существенные потери и большое число раненых, афганские татары продолжают защищать свои уезды от захвата их радикальными группировками. Особенно остро ситуация обстоит в уезде Руи Ду Аб, провинция Саманган. Совсем недавно из Пакистана в эту сторону было переброшено около 10 тыс. радикальных боевиков. Наступающие силы противника превосходят численность отрядов самообороны афганских татар в десятки раз» — отметил он.



Также он рассказал, что у радикалов не получается с ходу взять нужные им стратегические направления. Они несут большие потери. Чтобы переломить ситуацию, лидеры радикалов призывают своих боевиков умерить репрессии при наступательных операциях, не заниматься казнями и мародерством, но это пока никак не меняет ситуацию.

Между боями с боевиками бойцы народного ополчения афганских татар пишут стихотворения: о себе, о своей Родине и о том, что не оставят живыми своих позиций:

نم

ما از نسلِ تاتاریم

آزاده و ســـــرشـــــاریم، مــــا از نسلِ تاتاریم

چـــون آهـــوی بیداریم، مــــا از نسلِ تاتاریم

تورک است نژادِ مــــا، سـِـرشت و نِهــاد مــــا

تاریخ کــــــهــن داریم، مــــــا از نسل تاتاریم

می رزمیم و می جذمیم هیچگانشویم تسلیم

تا خــــون در بدن داریم، مــــا از نسل تاتاریم

خوش نام و نَسَب هستیم، بانی ادب هستیم

ادیبی ســـــــخن داریم، مــــا از نسلِ تاتاریم

تفســـــــیر بزرگ مـــــا، آن فــخر سُــترگ ما

فـــــــــتوا و اثر داریم، مــــا از نسل تاتاریم

فـــقیه و خطیبِ مــــــا، شــــاعر و ادیبِ ما

اقـــبال و ظفر داریم، مـــــــا از نسل تاتاریم

عشـــقِ مــا آیینِ مـــــا، عـــــــهدِ پولادین ما

شـأن و کـر و فـر داریم، مــــا از نسل تاتاریممـــردانِ هــوشمندِ مـــا، اســـــپانِ ســـمندِ ما

حـِـــرفه و هـــنر داریم، مــــا از نسل تاتاریم

افــغان سِـــــتان جانِ مـا، نامِ ما نشـــــانِ ما

فخرِ او بر ســـر داریم، مـــــا از نسلِ تاتاریم

شاعر: میر ذبیح الله نادری تاتار

Мы — татарского происхождения!

Мы свободны, мы отважны, мы — татарского происхождения.

Мы благородны как олени, мы — татарского происхождения.

Тюрки — наши предки, наша природа и наша традиция,

У нас древняя история — мы татарского происхождения.

Мы сражаемся и клянемся — никому не сдаваться,

Пока в нас течет кровь, мы татарского происхождения.

Мы известны и богаты, мы зачинатели литературы,

Наша речь красивая, мы — татарского происхождения.

Наша великая история — это наша гордость,

У нас есть фетвы и труды, мы — татарского происхождения.

Наши старейшины и ораторы, наши поэты и писатели,

У нас удачи и победы, мы — татарского происхождения.

Наша религия — наша любовь, наш стальной завет,

У нас достоинство и гордость, мы — татарского происхождения.

Наши отважные мужчины, наши резвые кони,

У нас ремесла и искусство, мы — татарского происхождения.

Афганистан — наша душа, наша честь, наша эмблема,

Мы им гордимся, мы — татарского происхождения!

Автор этих строк, которые перевел Саид Мирвайс, — лидер отряда самообороны афганских татар Мир Забихулла Надери Татар очень хотел, чтобы его стихотворение было прочитано в Татарстане.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru