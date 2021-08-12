Президент Афганистана встретился с отрядами самообороны, в том числе и татарской общиной

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в Мазари-Шарифе встретился с лидерами национального сопротивления наступающим радикалам, в том числе и с командирами отрядов самообороны татар Афганистана. На встрече обсуждались вопросы снабжения народного ополчения под эгидой национальных сил обороны и безопасности, сообщил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.
«Несмотря на существенные потери и большое число раненых, афганские татары продолжают защищать свои уезды от захвата их радикальными группировками. Особенно остро ситуация обстоит в уезде Руи Ду Аб, провинция Саманган. Совсем недавно из Пакистана в эту сторону было переброшено около 10 тыс. радикальных боевиков. Наступающие силы противника превосходят численность отрядов самообороны афганских татар в десятки раз» — отметил он.
Также он рассказал, что у радикалов не получается с ходу взять нужные им стратегические направления. Они несут большие потери. Чтобы переломить ситуацию, лидеры радикалов призывают своих боевиков умерить репрессии при наступательных операциях, не заниматься казнями и мародерством, но это пока никак не меняет ситуацию.
Между боями с боевиками бойцы народного ополчения афганских татар пишут стихотворения: о себе, о своей Родине и о том, что не оставят живыми своих позиций:
نم
ما از نسلِ تاتاریم
آزاده و ســـــرشـــــاریم، مــــا از نسلِ تاتاریم
چـــون آهـــوی بیداریم، مــــا از نسلِ تاتاریم
تورک است نژادِ مــــا، سـِـرشت و نِهــاد مــــا
تاریخ کــــــهــن داریم، مــــــا از نسل تاتاریم
می رزمیم و می جذمیم هیچگانشویم تسلیم
تا خــــون در بدن داریم، مــــا از نسل تاتاریم
خوش نام و نَسَب هستیم، بانی ادب هستیم
ادیبی ســـــــخن داریم، مــــا از نسلِ تاتاریم
تفســـــــیر بزرگ مـــــا، آن فــخر سُــترگ ما
فـــــــــتوا و اثر داریم، مــــا از نسل تاتاریم
فـــقیه و خطیبِ مــــــا، شــــاعر و ادیبِ ما
اقـــبال و ظفر داریم، مـــــــا از نسل تاتاریم
عشـــقِ مــا آیینِ مـــــا، عـــــــهدِ پولادین ما
شـأن و کـر و فـر داریم، مــــا از نسل تاتاریممـــردانِ هــوشمندِ مـــا، اســـــپانِ ســـمندِ ما
حـِـــرفه و هـــنر داریم، مــــا از نسل تاتاریم
افــغان سِـــــتان جانِ مـا، نامِ ما نشـــــانِ ما
فخرِ او بر ســـر داریم، مـــــا از نسلِ تاتاریم
شاعر: میر ذبیح الله نادری تاتار
Мы — татарского происхождения!
Мы свободны, мы отважны, мы — татарского происхождения.
Мы благородны как олени, мы — татарского происхождения.
Тюрки — наши предки, наша природа и наша традиция,
У нас древняя история — мы татарского происхождения.
Мы сражаемся и клянемся — никому не сдаваться,
Пока в нас течет кровь, мы татарского происхождения.
Мы известны и богаты, мы зачинатели литературы,
Наша речь красивая, мы — татарского происхождения.
Наша великая история — это наша гордость,
У нас есть фетвы и труды, мы — татарского происхождения.
Наши старейшины и ораторы, наши поэты и писатели,
У нас удачи и победы, мы — татарского происхождения.
Наша религия — наша любовь, наш стальной завет,
У нас достоинство и гордость, мы — татарского происхождения.
Наши отважные мужчины, наши резвые кони,
У нас ремесла и искусство, мы — татарского происхождения.
Афганистан — наша душа, наша честь, наша эмблема,
Мы им гордимся, мы — татарского происхождения!
Автор этих строк, которые перевел Саид Мирвайс, — лидер отряда самообороны афганских татар Мир Забихулла Надери Татар очень хотел, чтобы его стихотворение было прочитано в Татарстане.
Дмитрий Киселев