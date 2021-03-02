Василь Шайхразиев встретился в Якутске с татарским активом Дальневосточного федерального округа

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. Мероприятие прошло в Якутске в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.

До начала официальной встречи председатель Национального Совета ознакомился с выставкой декоративно-прикладного искусства в Доме дружбы народов.

Во встрече с татарским активом приняли участие заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина, представители татарских общественных организаций Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев. Также к встрече с помощью платформы Zoom присоединились активисты из Владивостока, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в своем выступлении поблагодарил руководство Республики Саха (Якутия) за теплое гостеприимство и подчеркнул, что начиная с 2018 года встречи с соотечественниками проводятся ежегодно во всех федеральных округах, различных городах и районах Российской Федерации. Он отметил, что в этом году эти встречи были организованы в рамках реализации документа “Татары: стратегия действия”. Далее Василь Шайхразиев ознакомил собравшихся с итогами деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год и предстоящими крупными мероприятиями 2021 года и отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летний юбилей организации Всемирного конгресса татар. Он также подчеркнул, что с 7 по 11 июня текущего года в Татарстане пройдут Дни Якутии в честь юбилея ТАССР, а в 2022 году, в связи со 100-летием образования Республики Саха (Якутия), здесь также пройдут Дни Республики Татарстан.

Во встрече с отчетами за 2020 год выступили председатель общественной организации татарского культурного центра “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов, председатель конгресса татар Дальнего Востока Рустам Абдуллин, полномочный представитель Духовного управления мусульман Российской Федерации в Приморском крае Замал хазрат Гарифуллин, руководитель татаро-башкирской общественной организации “Туган тел” г. Находки Нуретдин Садретдинов, председатель татарской общественной организации «Хабар» г. Хабаровска Сарвардин Туктаров, председатель Магаданской областной татаро – башкирской организации «Алтын ай» Рафаэль Фатихов.

По окончании выступлений Василь Шайхразиев вручил самым активным медали и благодарственные письма Всемирного конгресса татар.