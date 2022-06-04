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Василь Шайхразиев выразил слова поддержки Ринату Фахретдинову – первому татарину в UFC

Василь Шайхразиев выразил слова поддержки Ринату Фахретдинову – первому татарину в UFC

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.06.2022 0 18

30-летний Ринат Фахретдинов, уроженец села Белозерье в Мордовии, первый татарин в истории Ultimate Fighting Championship проведет сегодня бой в главном промоушене мира по смешанным единоборствам. Соперником Рината Фахретдинова в полусреднем весе станет Андреас Михайлидис. Интересно, что спортсмен собирается выйти в октагон в традиционной татарской тюбетейке.

Слова поддержки татарскому бойцу выразил Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Дорогой наш Ринат!

Твои достижения в спорте прославляют не только «Озерку», как называем твою малую родину, и не только Мордовию. За твоей борьбой в UFC следят соотечественники, земляки и миллионы татар, живущие во всей России и десятках стран мира. Сегодняшняя схватка придаст силы всем соотечественникам и всем татарам. Мы уверены, что такой джигит, как ты выдержит испытание. Син булдырасың! Алга, мы молимся за тебя!
Республика Татарстан и татарский мир любит спорт, честную борьбу и верит в тебя! Алга, Ринат! Бирешмә!

От имени всех татар

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,

председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар

Василь Шайхразиев

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