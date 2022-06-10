Веселый детский «Сабантуй» провели в г.Тара

10 июня 2022 года состоялось выездное мероприятие «Веселый Сабантуй» в Тарской средней общеобразовательной школе №5 г. Тары Омской области, в рамках проекта «Академия народной культуры Тарского Прииртышья», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Организаторами познавательной программы «Знакомимся с играми татарского народного праздника «Сабантуй»», стали специалисты Центра татарской культуры Объединения национальных культур «Дом дружбы» г.Тары. Цель этого мероприятия – сохранение и развитие татарской культуры в современных условиях. Популяризация традиций татарского народа среди детей и молодежи. Участниками познавательной программы стали ребята, посещающие пришкольную площадку.

В начале мероприятия ведущая программы познакомила детей с татарским традиционным праздником Сабантуй, что в переводе с татарского языка – праздник плуга. Он проводится после окончания весенних полевых работ. На этом празднике люди соревнуются в силе, ловкости и выносливости. Незадолго до праздника взрослые и дети собирают вышитые полотенца, платки, красивые ленты. А после соревнований эти подарки вручаются победителям. Самый сильный и ловкий всегда на Сабантуе был Батыр. Сюрпризным моментом для ребят стало появление лесного духа – Шурале, героя одноименной сказки татарского поэта -Габдуллы Тукая. Шурале забрал себе все игры Сабантуя, которые были приготовлены для детей, но дружба, ловкость и смелость ребят победили его. Дети простили проделки Шурале и оставили его на празднике. Ребятам предложили поиграть в татарские национальные игры: «Бег с коромыслом и ведрами», «Бег с яйцом в ложке», «Скачки», «Перетягивание палки». Народные игры увлекли детей своим задором и новизной, в них присутствовал соревновательный дух, им было весело и интересно, В завершении мероприятия командам «Веселого Сабантуя» были вручены дипломы и призы. Шурале всех пригласил на фотосессию!

Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Радость движения сочетается в народных играх с духовным обогащением детей. В них заключается огромный потенциал для физического развития ребенка, формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств. Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дом дружбы» г.Тары

Сатышева Г.М.