На набережной озера Кабан состоится серия дискуссий на тему татарской литературы

Дом татарской книги организует серию дискуссий о судьбах татарской книги и литературы. Проходить они будут на набережной озера Кабан. Первая встреча состоится сегодня, 10 июня.

Участники обсудят эмигрантскую татарскую литературу – мөһаҗирлек әдәбияты, появившуюся в XIV веке. Горожане совместно со спикерами поговорят о том, как татары выпускали газеты и журналы, находясь в эмиграции. Помимо этого, казанцам расскажут, как в литературу вернулись забытые имена писателей, и кто создает современную эмигрантскую литературу на татарском языке.

Первую дискуссию проведет поэтесса, директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Луиза Янсуар, директор Дома татарской книги, переводчик Айдар Шайхин, а также преподаватель татарской литературы, переводчик Эльза Набиуллина.

Начало обсуждения – в 18:00, место встречи – у памятника Марджани. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Серия дискуссий проводится при партнерстве Дома татарской книги, проекта «Ачык университет» и Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сообщается на сайте Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала.

kzn.ru