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В.Г. Шайхразиев посетит Сабантуй в Альметьевске и в Лениногорске

В.Г. Шайхразиев посетит Сабантуй в Альметьевске и в Лениногорске

в Новости, Слайдер, Культура, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 10.06.2022 0 5

В эти выходные в городах, районах и селах Татарстана пройдут первые праздники плуга. В рамках своего рабочего графика заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетит 11 июня татарский национальный праздник Сабантуй в Альметьевске, а 12 июня – в Лениногорске.

Надо отметить, что в этом году театрализованное представление Лениногорского Сабантуя посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Дню России. Особенностью Сабантуя станут состязания «Аударыш» на лошадях татарской породы.

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