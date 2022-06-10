В.Г. Шайхразиев посетит Сабантуй в Альметьевске и в Лениногорске

В эти выходные в городах, районах и селах Татарстана пройдут первые праздники плуга. В рамках своего рабочего графика заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетит 11 июня татарский национальный праздник Сабантуй в Альметьевске, а 12 июня – в Лениногорске.

Надо отметить, что в этом году театрализованное представление Лениногорского Сабантуя посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Дню России. Особенностью Сабантуя станут состязания «Аударыш» на лошадях татарской породы.