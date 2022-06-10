В Ханской мечети города Касимов состоялась пятничная молитва

Сегодня в городе Касимов Рязанской области состоялось торжественное открытие памятника правительнице Казанского ханства Сююмбике. Праздничное мероприятие продолжилось пятничной молитвой в Ханской мечете города.

Здесь присутствовали Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель Совета муфтиев России, Председатель Духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин и другие почетные гости.

Председатель ДУМ РФ Муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин обратился со словами проповеди к присутствующим и отметил важность сегодняшнего мероприятия.

В рамках 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией проходит множество мероприятий по всей России. Таким знаменательным событием стало и открытие памятника Сююмбике.