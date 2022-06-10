В Новосибирске прошел национальный праздник Сабантуй

Праздник Сабантуй любят люди разных национальностей, за его размах, веселье, национальную выпечку, гостеприимство, а также за хорошие подарки.

В этом году на Сабантуй приехали долгожданные гости из Буинского района Республики Татарстан. Большая делегация артистов и официальных лиц (а их было немало – 108 человек) подготовили яркую концертную программу с интересными сюрпризами: играми и состязаниями, выставками и национальными угощениями!

Программа Сабантуя была обширна и каждый мог найти себе что-то по интересу: бой мешками на бревне, национальная борьба «Көрәш», армрестлинг и состязания по поднятию гири, мастер-классы по завязыванию платков, росписи татарских пряников и созданию украшений из бисера, детская анимационная площадка с играми и призами, татарская выставка, ярмарка-продажа, конкурс «Мисс Сабантуй – 2022», а также много-много песен и танцев в исполнении коллективов из Республики Татарстан, городов Сибирского региона и Новосибирской области.

Особенно всем запомнились артисты из Республики Татарстан – Мунир Рахмаев и Ренат Хайруллин. Праздник должен был закончиться в 18.00, но завершился на час позже. Зрители не хотели расходиться. Всем очень понравился праздник.

Организаторы праздника: Министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Новосибирский областной татарский культурный центр, Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области, Администрация Буинского муниципального района Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Федеральная национально-культурная автономия татар, МАУ «Дирекция городских парков», ДНК им. Г. Заволокина.

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