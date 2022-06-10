В Касимове состоялось открытие памятника правительнице Казанского ханства Сююмбике

Сегодня в городе Касимов Рязанской области состоялось знаменательное событие – открытие памятника правительнице Казанского ханства Сююмбике. Мероприятие приурочено к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии и 870-летию города Касимова.

В торжественном мероприятии принял участие Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Также здесь присутствовали председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой России Андрей Красов, Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, и.о. главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Светлана Андреева, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Первый заместитель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Ректор Московского исламского института Дамир Ваисович Мухетдинов, Председатель Совета общественной организации “Региональная национально-культурная автономия татар Рязанской области” Ильдар Бикуев и другие почетные гости.

Торжественное открытие началось с чтения аятов Корана. С приветственным словом к гостям праздника обратились официальные лица.

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев выразил благодарность Руководству Рязанской области и города Касимова, председателю ДУМ РФ муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдину, Региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области, руководителем которой является Ильдар Бикуев, жителям города и всем причастным к сегодняшнему торжеству.

– С 2010 года началась деятельность по восстановлению древнего города Булгар. 21 мая текущего года там отметили 1100-летие принятие Ислама Волжской Булгарией. И сегодня это является единой историей великой России. Мы любим свою историю, мы сегодня этим дорожим. И открытие памятника Сююмбике – тому пример. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в это благое дело. Огромное спасибо жителям города Касимов, которые с первых поддержали данный проект, – отметил Василь Шайхразиев.

После выступлений официальных лиц настал самый долгожданный момент – памятник представили гостям. Памятник казанской царице Сююмбике – скульптура высотой три метра и весом 1,5 тонны отлита из бронзы в петербургских мастерских.

Авторы проекта – российский художник и скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, доктор искусствоведения Вениамин Сидоренко и скульптор, член Московского Союза художников и Союза художников России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Андрей Губко.

Торжественное открытие украсили своими выступлениями мастера искусств Республики Татарстан и города Касимова: Саида Мухаметзянова, Алина Шарипжанова, оркестр «Казан Нуры» Казанской городской филармонии, Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль “Айланай” Республики Дагестан и др.

После официальный части торжественное мероприятие продолжилось пятничной молитвой в Ханской мечети.