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Кабмин РТ начал готовиться к проведению Всероссийского Сабантуя в 2024 году

Кабмин РТ начал готовиться к проведению Всероссийского Сабантуя в 2024 году

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 10.06.2022 0 3

Правительство Татарстана распорядилось создать оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского сельского Сабантуя в Пермском крае. Он состоится в 2024 году.

Документ накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оргкомитет должен до 1 мая 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по проведению Сабантуя в селе Барда.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар  Василя Шайхразиева.

tatar-inform.ru

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