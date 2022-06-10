Кабмин РТ начал готовиться к проведению Всероссийского Сабантуя в 2024 году

Правительство Татарстана распорядилось создать оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского сельского Сабантуя в Пермском крае. Он состоится в 2024 году.

Документ накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оргкомитет должен до 1 мая 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по проведению Сабантуя в селе Барда.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

tatar-inform.ru