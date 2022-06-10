Василь Шайхразиев ознакомился с проектом реконструкции Ханской мечети г. Касимова

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Рязанской области. Сегодня, 10 июня, в Касимове откроется памятник Сююмбике-Ханбике.

Перед началом церемонии Вице-премьер Василь Шайхразиев, председатель Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Герой России, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, и. о. главы администрации города Касимова Светлана Андреева ознакомились с проектом реконструкции Ханской мечети. Сегодня в мечети пройдет пятничный намаз.

Для справки: По преданию, мечеть была построена первым правителем Касимовского ханства царевичем Касимом в XV веке. По другим данным, например, согласно произведению придворного летописца хана Ураз-Мухаммеда, Кадыр-Али бия, была построена ханом Шах-Али, то есть в середине XVI века. От древней постройки сохранился лишь каменный минарет.

В 1768 г. на старом фундаменте вплотную к старому минарету (видимо, сохранённому в качестве дозорной вышки) по разрешению и именному указу Екатерины II усилиями Бектемир-сеида и его сына Бурхан-сеида Шакуловых, Ибрагима-мурзы Чанышева и др. было построено из камня одноэтажное здание мечети, крытое четырёхскатной тесовой крышей. Об этом свидетельствует текст указа царицы Екатерины II, а также надпись на стене мечети.

С 1938 года в здании мечети находится краеведческий музей. В ноябре 2013 года по решению Арбитражного суда Рязанской области мечеть была передана во владение Духовному управлению мусульман Европейской части России.