В Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялась встреча с известными татарстанскими творческими деятелями

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с известными татарстанскими творческими деятелями, с художниками Ириком Мусиным и Ланой Мусиной-Медвецкой.

Мусин Ирик Рашидович-выдающейся современный художник, творчество которого, как зеркало внутреннего мира. И это определение точно подходит к его картинам. Национальная тематика, национальный быт, люди, живущие на родной земле, старики с их умудренными лицами, где отражается духовная связь с корнями и богатство прожитой жизни. Во многих его работах есть национальная тема, татарский быт.

Ирик Мусин родился в 1966 году в г. Петропавловск. Закончил в 1991 году Училище искусств в Набережных челнах. Член Союза художников Татарстана и России. Почетный член общественного объединения «Альянс Современного Искусства». Постоянный участник региональных, республиканских, международных и зарубежных выставок. Победитель международных конкурсов современного искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Берлине. В 2014 году награждён премией имени Н.И. Фешина в сфере современного изобразительного искусства от Российской академии художеств. Победитель Российской недели в Москве Russian Art Week 2010 и международного конкурса живописи в Берлине Art Week in Berlin в 2011году. Работы находятся в государственном музее изобразительных искусств г. Тюмени, в национальном культурном центре г. Казани, частных и корпоративных коллекциях России, Франции, Турции, Китая, Германии и других стран.

Лана Мусина-Медвецкая – живописец, посол международного арт-проекта Рисованный Экватор, член Творческого СХР, член Союза художников РТ. Родилась в 1976 году в семье профессиональных художников. Продолжая семейную традицию, является пятым поколением, связавшим свою жизнь с искусством. Ученица академика, профессора Народного художника РФ, доктора искусствоведения – Козорезенко П.П. «Строгоновские традиции». Участница как Российских, так и зарубежных пленэров. Имеет богатый опыт как совместных, так и персональных выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях не только России, но и Европы и Америки. В 2021 году Лана увлеклась изготовлением керамики.

На встрече художники рассказали о своем творчестве, новых работах и совместных, проведенных выставках и проектах. Основная тема их картин- единство человека и природы, их слияние и взаимное влияние. Художники постоянно ездят по деревням, изучают наследие и культуру татарского народа и все это интерпретируют в свои картины, где нравственное и патриотическое отношение к родному краю. В своих работах отражают идею сохранения национальных традиций и напоминают о древней культуре народа.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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