«Везем любовь, добро и часть республики»: как пройдут Дни Татарстана в Якутии

Большая делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетит Якутск с 22 по 25 июня – здесь пройдут Дни Татарстана в Якутии. О том, какие выставки, круглые столы и форумы ждут жителей самого холодного региона России – в обзоре «Татар-информ».

Рустам Минниханов и Айсен Николаев примут участие в деловом форуме «Татарстан – Якутия», где будут обсуждаться пути развития двусторонних торгово-экономических связей Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов заложит первый камень на строительстве сквера имени Мусы Джалиля в Якутске

Череда праздничных мероприятий начнется с Дней татарстанского кино. В течение нескольких дней в кинотеатре «Лена» будут показывать кинофильмы, рассказывающие об истории и культуре народов Татарстана. Одновременно в академическом театре имени Ойунского пройдут показы спектаклей, подготовленных театрами из нашей республики. Также в Якутске откроются выставки фотографий и картин, посвященных Татарстану. Одна из них называется «Татарстан глазами детей». Учащиеся детских художественных школ специально подготовили работы для жителей Якутии. В этот же день планируется проведение круглых столов с участием писателей и кинематографистов Татарстана и Якутии. Будут обсуждаться перспективы развития тюркоязычной литературы и кино в России. Также запланировано проведение круглого стола с участием руководителей средств массовой информации двух республик.

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует прибыть в Якутск 24 июня. Ожидается, что они совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым возложат цветы к памятнику писателю Платону Ойунскому и заложат первый камень на строительстве сквера имени Мусы Джалиля в столице региона.

Затем руководители республик примут участие в деловом форуме «Татарстан – Якутия», где будут обсуждаться пути развития двусторонних торгово-экономических связей. Ожидается, что форум посетят представители крупнейших компаний Татарстана и Якутии, в том числе «Татнефть», КАМАЗ, АЛРОСА, «Сахатранснефтегаз» и другие.

На полях форума планируется подписание ряда соглашений между учреждениями двух республик, в частности связанных с информационной поддержкой и развитием архивного дела.

Минниханов также посетит выставку «В гостях у татар», которую организует Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, и концерт мастеров искусств. Кроме того Президент Татарстана примет участие в заседании Ассоциации инновационных регионов России.

По словам Василя Шайхразиева (справа), Дни Татарстана в Якутии дадут новый импульс развитию сотрудничества между республиками в области государственного управления и экономики Фото: tatar-congress.org

Задача – дать импульс развитию сотрудничества между республиками

По словам вице-премьера РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, Дни Татарстана в Якутии дадут новый импульс развитию сотрудничества между республиками в области государственного управления и экономики.

«Между нашими республиками много общего. Мы показываем часть нашей общей истории. Будут как культурные мероприятия, так и деловая программа. Очень важно, что бизнес будет общаться напрямую. Это станет реперной точкой для развития дальнейших отношений. Если наши министерства, ведомства и предприниматели по итогам встреч увидят перспективы для себя – это будет очень хороший фундамент для дальнейшего развития», – заявил Василь Шайхразиев.

Вице-премьер рассказал, как во время одного из визитов в Якутию встретил татарстанских предпринимателей, которые успешно занимаются бизнесом и планируют расширять деловую активность.

«Отношения между двумя республиками и их руководителями очень прочны. Поэтому мы везем к вам любовь, добро и часть Татарстана, чтобы в эти дни жители Якутии и делегация из нашей республики увидела друг в друге много единого», – пояснил Шайхразиев.

«Между нашими республиками много общего. Мы показываем часть нашей общей истории. Будут как культурные мероприятия, так и деловая программа» Фото: tatar-congress.org

Сабантуй станет гостем праздника Ысыах

Одновременно с официальными и деловыми мероприятиями в Якутии будет продолжаться культурная программа. В частности, 25 июня состоится национальный якутский праздник Ысыах, на котором планируется организовать площадку Сабантуя.

«Во время празднования Ысыах делегация из Татарстана присоединится к мероприятию с элементами Сабантуя. Будут организованы две площадки на единой территории. Так мы еще раз покажем, что два великих народа России могут отмечать вместе свои национальные праздники», – пояснил вице-премьер РТ.

При этом Ысыах для Якутии – это встреча лета. Для них он имеет особое значение, потому что большую часть года там холода, а этот праздник ознаменует приход теплого периода. «В этом плане к нему очень подходит Сабантуй, поскольку он связан с окончанием весенних полевых работ и встречей лета у татар», – заключил Шайхразиев.

Кроме того, во время Дней Татарстана в Якутии будет презентована книга «Антология современной якутской прозы» на татарском языке, пройдут выставки народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Не обойдут стороной и социальные вопросы. В частности, в Якутии состоится семинар по профилактике экстремизма среди молодежи, будет работать дискуссионная площадка, посвященная межведомственному взаимодействию. Кроме этого запланированы круглые столы, на которых обсудят вопросы занятости и социального обслуживания населения, а также перспективы развития образования. Отдельное внимание во время Дней Татарстана в Якутии уделят вопросам спорта. В частности, в Якутске планируется встреча между спортсменами Якутии и Татарстана, занимающимися народными видами спорта – хапсагай и корэш.