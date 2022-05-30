ВИДЕО: Фильм-путешествие. Татарстан. Дорогами Открытий.

Смешение стилей и направлений в искусстве, архитектуре, поэзии, кулинарии, фольклоре, музыке может дать удивительный эффект.

А теперь представьте подобное смешение в масштабах целой республики. Результат может оказаться фантастическим. Фильм “Татарстан. Дорогами открытий” предлагает вам на этот результат посмотреть. Валдис Пeльш и Анна Ардова путешествует по самым интересным местам Татарстана и знакомятся с его жителями, обычаями и историей.

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