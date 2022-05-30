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В Мурманске прошёл национальный праздник – “Сабантуй на крайнем севере”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Видеозаписи, 30.05.2022 0 1

29 мая в Мурманске прошёл татаро-башкирский национальный праздник – “Сабантуй на крайнем севере”.

Это праздник, который проходит уже второй раз, очень понравился жителям северной столицы. Сабантуй проводится по инициативе Татарского культурного общества “Якташ”, при поддержке руководства республики Татарстан и Мурманской области, при содействии Дома культуры Ленинского округа.

На Сабантуе на Крайнем севере выступали артисты Казанской филармонии, также в программе праздника были соревнования по национальной борьбе “көрәш, “бой на подушках” на бревне, дегустация татарских блюд.

С каждым годом праздник проходит веселее, интереснее и количество участников увеличивается! Мы надеемся, что Самый северный Сабантуй будет традиционным!

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