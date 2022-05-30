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В Челябинске прошел финал конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”

В Челябинске прошел финал конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.05.2022 0 4

Завершился грандиозный финал наших детских национальных проектов конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”!

Этот финал стал необычным. Впервые в истории конкурсов жюри определило сразу двух победителей среди участников “Яз чәчәкләре”, “Нәни энҗеләр” и “Шаян батырлар” .

Действительно, за эти три насыщенных месяца нашим маленьким участникам удалось многому научиться и пройти немало испытаний! Но главное – они все подружились и стали одной большой настоящей семьей!

Уверены, что полученные знания и опыт ребята пронесут через всю свою жизнь. Они стали настоящими патриотами своего родного края и родной культуры.

Конгресс татар Челябинской области

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