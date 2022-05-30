В Челябинске прошел финал конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”

Завершился грандиозный финал наших детских национальных проектов конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”!

Этот финал стал необычным. Впервые в истории конкурсов жюри определило сразу двух победителей среди участников “Яз чәчәкләре”, “Нәни энҗеләр” и “Шаян батырлар” .

Действительно, за эти три насыщенных месяца нашим маленьким участникам удалось многому научиться и пройти немало испытаний! Но главное – они все подружились и стали одной большой настоящей семьей!

Уверены, что полученные знания и опыт ребята пронесут через всю свою жизнь. Они стали настоящими патриотами своего родного края и родной культуры.

Конгресс татар Челябинской области