В Татарстане подвели итоги конкурса на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций

С 11 по 26 мая Министерство образования и науки РТ проводило республиканский конкурс среди муниципальных образовательных организаций на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Татарстана.

Цель проведения конкурса – поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие культур народов, проживающих на территории республики.

Принято 159 заявок от дошкольных образовательных организаций и 129 заявок от общеобразовательных образовательных организаций.

В сроки, указанные в положении о проведении конкурса на соискание гранта, была осуществлена оценка заявок и проектов в соответствии со значениями критериев отбора.

Победителями конкурса стали 100 дошкольных и 100 общеобразовательных организаций. Приказ об утверждении списка победителей размещен на сайте Министерства по следующей ссылке: https://mon.tatarstan.ru/respublikanskiy-konkurs-proektov-napravlennih-na.htm