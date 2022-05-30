Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Якутск

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в Якутск.

В Международном аэропорту Якутска его встретил председатель Татарского культурного центра “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов.

Сегодня Василь Шайхразиев посетит место закладки аллеи «Дружба Татарстан-Якутия», а также места проведения Ысыаха и Сабантуя (архитектурно-этнографический комплекс Усть Хатын). В рамках рабочей программы вице-премьера предусмотрено посещение Национального художественного музея, Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона, Центра татарской культуры г. Якутска.

Напомним, что с 22 по 24 июня в столице Якутии пройдут Дни Татарстана.