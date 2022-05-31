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Рабочий визит начался с возложения цветов к памятнику П.А. Ойунскому.

Рабочий визит начался с возложения цветов к памятнику П.А. Ойунскому.

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 31.05.2022 0 3

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев начал рабочую поездку в Республику Саха (Якутия) с возложения цветов к памятнику основоположнику Якутской советской литературы, видному государственному и общественному деятелю П. А. Ойунскому.

Сегодня он также посетит места проведения таких национальных праздников, как Сабантуй и Ысыах. Также в рамках рабочей поездки вице-премьер посетит Национальный художественный музей, Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Суорана Омоллоона, Центр татарской культуры г. Якутска.

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