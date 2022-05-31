Василь Шайхразиев: «Мы везем вам любовь, добро и частицу Татарстана»

Якутию и Татарстан связывает многое: этнические корни, похожие языки, культура, а самое главное, конечно же то, что мы много веков живем в мире и дружбе в одной большой стране – России. Минувшим летом в Татарстане прошли Дни республики Саха, а нынче большая татарская делегация посетит наш национальный праздник Ысыах. 23-24 июня в Якутске пройдут Дни Татарстана. Народный депутат Госсобрания Ил Тумэн (РСЯ) Мария Христофорова и вице-премьер Республики Татарстан Василь Шайхразиев поговорили о дружбе двух народов.

ОБ ИСЛАМЕ

– 2022 год богат на события. Вы недавно отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Что это событие означает для жителей Татарстана?

– Мы уже привыкли, что ни год, то в Татарстане какое-то значимое событие. То чемпионат мира «Ворлдскиллз», то этап чемпионата мира по футболу, то соревнования по плаванию, то универисиада…

Во-многом благодаря этим событиям Татарстан и ее столица Казань динамично развиваются, являясь активной площадкой на территории нашей страны. Мы имеем хорошие возможности проводить федеральные, европейские и мировые мероприятия на самом высоком уровне.

Что касается духовности… В Татарстане проживет около 4 млн человек 173-х национальностей. Половина населения проповедует ислам, другая половина – православие. Эти конфессии много веков прекрасно уживаются на одной территории.

Сам президент РФ Владимир Путин объявил 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией федеральным праздником. По его поручению было подписано распоряжение Председателя Правительства России Михаила Мишустина и был создан федеральный оргкомитет, а мы создали республиканский оргкомитет.

Совместными усилиями мы смогли интегрировать программу празднования с нашими мероприятиями международного уровня по линии ислама, такими, как Форум религиозных деятелей. Поэтому 21 мая стал праздником не только для России, но и для всего исламского мира. Участие в нем приняли представители 72 стран.

Мы смогли на высоком организационном уровне провести знаменательный праздник и еще раз взглянуть на нашу историю, берущую начало в 922-м году. Эта дата считается официальным днем принятия ислама. Но по факту наши предки задолго до этой даты проповедовали ислам.

Отрадно, что за 1100 лет мы смогли сохранить нашу веру. За последние 30 лет мы восстановили все наши святыни и мечети. В Татарстане сегодня имеется порядка 1600 мечетей, а во всей России – 7000. Надо ведь не только построить мечети, но и подготовить институт хазратов, чтобы в мечетях было кому служить. У нас создан кластер: колледжи, институты, Болгарская исламская Академия. Имеются все ступени для тех, кто хочет стать имамом, вплоть до докторской степени.

Когда мы праздновали 1000-летие нашей столицы – города Казани, торжественно открыли мечеть Кул-Шариф, которую строила вся республика. Она стала символом Татарстана, всего татарского народа.

В 2010-м году, когда Минтимер Шарипович, уходя с поста президента республики, по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным и с сегодняшним президентом Татарстана Рустамом Нургулиевичем Миннихановым, создали Фонд Возрождения, мы восстановили две святыни: Болгар и Свияжск. Приятно, что они восстановлены, еще приятнее то, что они включены в список Всемирного наследия Юнеско, и сегодня на этих территориях мы проводим свои национальные праздники. Ежегодно более 20 тысяч человек приходят на единый праздник.

Такова вкратце наша история. Но праздники приходят и уходят, а что дальше?

– Как все это сохранить и развивать?

– Когда мы проводим любые мероприятия, мы не живем сегодняшним днем, а смотрим в будущее. Вся структура государственных, муниципальных, религиозных учреждений думает о завтрашнем дне. Очень важно сохранить народное наследие и передавать из поколения в поколение. Важно для молодежи сохранить уважительное отношение к старшему поколению. Без этого нет будущего.

ПОСКРЕБИ РУССКОГО – НАЙДЕШЬ ТАТАРИНА

– Сколько татар сегодня в мире, России и в самом Татарстане?

– Пока нам известны только предварительные итоги переписи 2021-го года. В России проживает порядка 147 миллионов человек. Татары в России являются вторым по численности коренным народом. По переписи 2010-го года нас было 5 млн 300 тысяч.

Но, как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович – поскребешь русского, найдешь татарина. Мы, конечно, на это не претендуем, но история есть история. Поэтому мы говорим только об официальных цифрах. В Татарстане проживает больше 2 млн. татар. Это 52% населения Татарстана.

В Якутии населения чуть меньше 1 млн. У вас проживает 11 тысяч татар, занимая 6-е место по количеству представителей национальностей.

В мире проживает порядка 8 млн татар, но надо учитывать, что в некоторых странах перепись не ведется. Поэтому это спорная цифра. Самое большее количество татар в остальном мире проживает в Узбекистане. Они там составляют 1% населения, значит 340 тысяч.

Много татар и в Казахстане. Во многих странах Средней Азии, когда мы встречаемся с населением, отмечаем большое количество татарских бабушек в числе самых уважаемых людей.

После октябрьской революции очень много татар были направлены в среднеазиатские республики для поднятия образования, медицины, сельского хозяйства. Массово уезжали молодые девушки – педагоги, врачи, агрономы. Многие вышли там замуж.

Жена знаменитого Чингиза Айтматова была татаркой. У первого секретаря союзной республики супруга тоже была татаркой. У президента Кыргызстана супруга – татарка. Но, конечно, не все такие семьи записывают детей, как татар.

В начале 90-х, когда рушился СССР, в Татарстане тоже все бурлило, кипело. Тогда наш первый президент с Борисом Николаевичем Ельциным приняли решение, что в России должен быть другой формат сохранения национальных республик. Заключение соглашения с Татарстаном стало примером для других республик и началом сегодняшней сильной России.

В 1992 году был создан Всемирный конгресс татар. В этом году мы отмечаем его 30-летие. Главная задача Конгресса – объединять, поддерживать всех татар, которые проживают во всем мире. У нас имеются свои диаспоры в 45 странах. Они все объединены в 460 общественных организаций, но по факту их больше. Учитывая современные айти-технологии, многие интегрированы в группы в социальных сетях, которые не зарегистрированы официально.

НАДО ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ

– Как вам удается осуществлять связь с таким большим количеством общественных объединений. Кого-то нужно поддерживать, а кого-то и к порядку призывать?

– Мы не занимаемся призванием к порядку. Почему? Потому что родителями с ранних лет ведется некая разъяснительная работа и воспитывается любовь к своей нации. Наши дети рождаются не только, как плод любви, но и для сохранения династий. Татары говорят: «Надо семь поколений знать наизусть». Это основная разъяснительная работа.

В 2017 году на 25-летие Конгресса татар президент сказал, что в тех объемах работы, проводимой конгрессом в сегодняшнем мире, маловато. Нужны поддержка и определенные полномочия. Тогда было принято решение создать Национальный совет и председателем совета должен быть избран председатель правительства республики Татарстан, чтобы поднимать и поддерживать эти вопросы на государственном уровне.

Меня избрали на эту должность и как раз заканчивается мой первый срок. В августе у нас будет 8-й съезд, где будет полностью переизбираться Национальный совет, председатель, заместители, исполком.

Проработав на этой должности в течение 5 лет, я могу сказать, что авторитет республики Татарстан, нашего президента, а за пределами страны – авторитет России и нашего президента Владимира Путина очень высок. Мы этим пользуемся с удовольствием, и на местах у нас есть автономии, центры, которые мы координируем и оказываем им методическую помощь и по возможности финансовую.

В России есть единственная система поддержки общественных организаций – грантовая. Мы обучаем своих подопечных, как их можно получить, поддерживаем, многие моменты делаем вместе.

Во-вторых, татары, как народ, в России и за ее пределами, очень активные люди. Среди них есть много бизнесменов, которые свои определённые доходы направляют на строительство мечетей, сабантуи.

Третье, многие руководители наших общественных центров помимо этого являются руководителями бизнес-структур. Поэтому в этой части тоже есть финансовая опора.

Как-то Лавров, открывая за пределами РФ Конгресс татар, сказал, что наша нация является «мягкой силой» России». То есть мы эту миссию проводим и за пределами нашей страны.

О ДНЯХ ЯКУТИИ В ТАТАРСТАНЕ

– 2022 год наш глава Айсен Николаев объявил Годом матери. Кстати, вы знакомы с Айсеном Сергеевичем?

– Рассчитываю, что мы обязательно познакомимся лично во время дней Татарстана в Якутии. В прошлом году в Казани была серьёзная якутская делегация. Мы заложили традицию между двумя крупными субъектами. У наших народов очень много общего. И я как раз еду для того, чтобы увидеть Якутию, ваш народ. Попросил главу, чтобы он принял нашу рабочую группу. Первая группа прибудет в Якутск уже 21 июня и я в том числе.

ЭНИ – ИЙЭ – МАТЬ

Вы сказали, что у вас этот год объявлен Годом матери. У каждого народа есть уважение к матери. По-татарски мама – эни.

У нас, у татар есть два серьёзных высказывания. Первое – пока мама жива – ты еще ребенок. Поэтому надо ценить маму пока она живая, ведь только она дала тебе возможность прийти на этот свет. Второе – рай находится под ногами мамы. Маму надо носить на руках, чтобы успеть отблагодарить ее за жизнь, любовь и заботу.

– Для мам, конечно же, настало беспокойное время. Наш издательский дом объявил акцию «Открытка для матери». Она адресована в первую очередь солдатам, проходящим службу за пределами республики.

– Я могу рассказать личную история. У меня мама живет в деревне, ей 86 лет. Лет 25 назад прошла телефонизация нашей деревни и маме поставили телефон. До этого мы часто к ней ездили, а теперь стали звонить. У нее был день рождения, я позвонил и от души поздравил. А она говорит: «Я еще открытку от тебя не получила». Я удивляюсь: «Я же тебя лично поздравил». А она в ответ: «Ты же не понимаешь. Открытка приходит на почту в сельсовет. Там ее все видят. Почтальон несет ее по всему селу, достает при людях. А то, что ты поздравил меня по телефону – про это знаем только ты и я».

Это целый мир, который вырос в советские годы и остро нуждается в личном внимании, мир, который мы не знаем. Мамочки, которым 50-60 лет, они уже эти вещи не понимают. Но это традиция детей Советского Союза, которая постепенно умирает.

– Когда мы начинали акцию, нас тоже предупреждали что в век цифровизации это неактуально. Сегодня, мол, достаточно позвонить. Но дело приняло совсем другой оборот, когда наши ребята в армии писали открытки своим мамам. Тогда мы поняли, увидели для чего мы это делали.

– Солдатский социум он другой. Мы тоже постоянно встречаемся с нашими армейцами. Когда спрашиваем про письма, отвечают, что у них есть право на звонки. Это развитие технологий. Но то, что мы говорим, и то что пишем – разные вещи. Мысли становятся другими, в письмах они более сосредоточенные, осознанные.

ЕСЛИ РАЗРУШИМ ПЕЧАТНЫЕ СМИ СЕГОДНЯ – ЗАВТРА НЕ СМОЖЕМ ВОССТАНОВИТЬ

– Сегодня мы ищем выход, как в цифровой век подружить газеты и электронные СМИ. Как вы думаете у газет есть будущее?

– В истории любое направление идет то вверх, то вниз. На мой взгляд востребованность есть и в электронной, и в бумажной версии источников информации. Когда я к 7 утра прихожу на работу, моя помощница приносит мне кофе и стопку газет. Я люблю запах свежих газет, читаю, пью кофе и лишь потом захожу в Интернет.

Мне кажется, если в бумажной версии материалы будут свежими, интересными, то люди обязательно будут их читать. Это зависит от профессионального мастерства журналистов.

Мы в Татарстане где-то административно, где-то через другие каналы помогаем своей прессе. Всем депутатам предлагается подписываться на газеты не только для себя, но для других граждан: ветеранов, пенсионеров. Они это с удовольствием делают.

Мы обязательно подписываем своих родителей. Газеты создают рабочие места для типографий, изготовителей бумаги, краски, работников почты. Это огромный сектор экономики. Этот институт нельзя терять. Если их сегодня потерять, то завтра невозможно будет восстановить. Поэтому печатным СМИ определенно нужна господдержка. Завтра, я уверен, этот сектор вновь будет востребован.

ВСЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОЯТСЯ ДЛЯ НАРОДА

– Есть программа «Московское долголетие». Существует ли у вас в Татарстане программа для поддержки пожилых?

– У нас есть мощная президентская программа, направленная на улучшение качества жизни каждого жителя республики. Поддержка себя пожилого начинается с малых лет. Чтобы хорошо выглядеть в 60 лет, надо с 5-10 лет начать заниматься здоровьем. В наших школах, деских садах учат детей культуре питания, прививают любовь к спорту. Мы на это обращаем много внимания.

В Казани было построено много крупных спортивных сооружений, таких, как арена «АК-БАРС», которую возвели к универсиаде. После соревнований они сразу же опустели. Все люди знали, что постройки дорогие, все там сделано качественно, а значит будут дорогие абонементы.

Тогда правительство приняло решение раздавать студентам, школьникам, социально незащищенным слоям населения социальные талоны, по которым они несколько раз в неделю могут бесплатно заниматься и… дело пошло! Объекты никогда не пустуют. Люди поверили, что это все построено для них.

Также у нас работает программа создания парков и скверов со спортивными площадками. Все это финансируется из бюджета и делается для людей.

Когда бизнес увидел, что можно заработать на оздоровлении населения, то повсеместно начали строиться бани, бассейны, фитнесс-центры.

Когда на национальных праздниках стали делать больше призовых, начала развиваться культура, спорт.

За последние годы нам пришлось полностью переформатировать систему здравоохранения. Республика создала три основных зоны, чтобы люди в радиусе 100 км могли добраться до лучшего медицинского центра. Всерьез поставили вопросы диагностики для раннего выявления заболеваний.

Сейчас начали упорядочивать продажу алкогольной продукции. То есть таким образом государство создает условия для здорового трезвого образа жизни населения. А заставить людей вести здоровый образ жизни насильно невозможно. Как в поговорке: «Лошадь можно привести на водопой, но заставить ее пить нельзя». Мы должны аккуратно подводить наше население к тому, чтобы они выбирали здоровый образ жизни.

О ПАНДЕМИИ

– Какая продолжительность жизни в Татарстане?

– Я бы не стал сегодня отвечать на этот вопрос. Это будет некорректно, если вспомнить о пандемии. Целых два года во всем мире сохранялась большая смертность.

Практически все больницы пришлось закрыть под ковид. Все люди, которые получали регулярную медпомощь оказались отрезаны от нее, что сказалось и на статистике. До начала ковида средняя продолжительность жизни в Татарстане была около 74 лет.

– Отрадно, что наше здравоохранение все это выдержало…

– Надо понимать, что эпидемии не кончатся. Сейчас обезьянья оспа пришла. Был птичий грипп… Мы сегодня очень мобильны, много перемещаемся, ездим, поэтому и болезни «ускоряются». Поэтому должна быть государственная система быстрого реагирования на возникновение эпидемий.

ОСТАВИТЬ МИР ЛУЧШИМ, ЧЕМ ОН БЫЛ

– Мы знаем, что у вашего президента отец был известным лесоводом. В прошлом году Якутия сильно пострадала от пожаров. Татарстан может поделиться с нами своим богатым опытом по восстановлению леса? У вас, я знаю, есть замечательные питомники.

– Я родился и состоялся в Татарстане. С большим уважением отношусь к каждой территории России, но я считаю, что нас, татар, благословил Всевышний и дал все: леса, реки, поля, богатые недра.

Каждый руководитель республики старался сделать что-то на перспективу, поэтому Татарстан сегодня – один из ведущих субъектов РФ.

В наш промышленный век, у нас есть и рыбалка, и охота, и ягоды-грибы, и свежий воздух. Наши предки создали все это, сохранили и приумножили. Наша задача оставить все это в лучшем виде, чем мы получили. В этом мы видим смысл существования.

Любой благоприятный опыт сегодня, благодаря Интернету, тут же разлетается повсюду. Можно внедрять самые удачные проекты в любом уголке страны. Экология – это долгосрочные и капиталоёмкие проекты.

Для всего нужны деньги, но они никогда не должны стоять на первом месте. Как говорится: «и за миллион можно сделать, и за миллиард можно испортить».

Сегодня в любом обществе крайне важен лидер, его патриотизм, дальновидение. Мы же хотим получить результаты очень быстро и зачастую отказываемся от долгосрочных программ.

Лидеры Татарстана это понимают и осознают, что многие проекты, начатые ими, будут завершать уже следующие руководители и относятся к этому совершенно спокойно, без личных амбиций. Поэтому долгосрочные проекты не остаются незавершенными.

Я ВИДЕЛ СОВЕТСКУЮ СТРОЙКУ!

– Вспомните пожалуйста случай, который сыграл судьбоносную роль в вашей жизни.

– Я вспомню эмоции счастья моего поколения. В 70-х, когда в Набережных Челнах создавали КАМАЗ, мы видели, как за 15 лет наш городишко с населением в 40 тысяч человек, за 15 лет стал полумилионным!

Это была колоссальная стройка для очень большого круга людей! И тогда я подумал, что люблю эту территорию и хочу здесь работать. Все сейчас называют те времена застоем. Но это не был застой. Какой застой?! Тогда по всей стране были огромные стройки, люди ощущали колоссальный подъем…

– Наши города Мирный, Нерюнгри строились на таком же подъеме…

– Когда-то я оказался в Якутии. Провели встречи, в том числе и с татарским центром. У вас огромная территория в три часовых пояса! А товарищи говорят мне: «Давай быстренько съездим в Мирный, там глава – татарин». Оказалось, что надо ехать 1100 км! Ничего себе, подумал я, быстренько!

ПОБЫВАТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ И РЫНКЕ

– Что везёт к нам Татарстан этим летом?

– Мы никого не собираемся удивлять. Наши отношения и без этого очень прочны. Мы везем к вам любовь, добро и часть Татарстана, чтобы 23-24 июня якутяне увидели, как много между нашими народами общего.

Во-первых, мы – россияне. В сегодняшнее время как никогда важно быть патриотами своей страны. Будет много культурных мероприятий, деловых встреч. Это некая точка для дальнейших отношений. Если наши представители увидят перспективы, то будем сотрудничать республиками.

Во-вторых, для того чтобы понять народ нужны две вещи: побывать на национальном празднике и на местном рынке. Там можно прочувствовать настоящий дух народа. Нам очень хочется увидеть национальный праздник Ысыах, показать наш праздник – сабантуй.

Любой национальный праздник – всегда славит труд, славит тот народ, который здесь живет.

– Для нас это встреча лета…

– Сабантуй тоже встреча лета, окончание весенне-полевых работ.

ГОРДИТЕСЬ СВОЕЙ РОДИНОЙ!

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? Мы якуты долго думаем и быстро делаем.

– Мне очень приятно, что мы начали с темы общения между двумя народами Якутии и Татарстана. Сегодня мы во всей стране живем надеждой на завтрашний день. Поэтому пожелаю якутянам мира и добра. В то же время ковидный период заставил нас начать ценить пожелания здоровья. Любые перемены в мире будут в первую очередь отражаться на твоем здоровье. Если ты здоров, то выдержишь все.

Якутия занимает очень большое место не только на карте, но и в экономике страны, культуре. Хочу пожелать, чтобы люди, живущие в Якутии, гордились этим.

Мария Христофорова