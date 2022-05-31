Василь Шайхразиев ознакомился с Государственным театром оперы и балета Республики Саха (Якутия)

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона — первый театр подобного статуса в Дальневосточном федеральном округе РФ, один из четырех театров оперы и балета Сибири и Дальнего Востока.

Театр в основе своей творческой деятельности ставит социальную, культурологическую и просветительскую миссию, видя свою цель как в поиске новых творческих идей, так и в сохранении классического наследия. Театр оперы и балета Якутии удовлетворяет потребность общества в оперном и балетном искусстве, формирует зрительский вкус, знакомит аудиторию с лучшими образцами мирового музыкального театра.