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Василь Шайхразиев ознакомился с Государственным театром оперы и балета Республики Саха (Якутия)

Василь Шайхразиев ознакомился с Государственным театром оперы и балета Республики Саха (Якутия)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.05.2022 0 8

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в г.Якутск.

Сегодня он ознакомился с Государственным театром оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Здесь состоится концерт мастеров искусств в рамках Дней Татарстана в Якутске 23-24 июня.

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона — первый театр подобного статуса в Дальневосточном федеральном округе РФ, один из четырех театров оперы и балета Сибири и Дальнего Востока.

Театр в основе своей творческой деятельности ставит социальную, культурологическую и просветительскую миссию, видя свою цель как в поиске новых творческих идей, так и в сохранении классического наследия. Театр оперы и балета Якутии удовлетворяет потребность общества в оперном и балетном искусстве, формирует зрительский вкус, знакомит аудиторию с лучшими образцами мирового музыкального театра.

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