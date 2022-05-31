Василь Шайхразиев встретился с заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергеем Мясниковым

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) встретился с заместителем Председателя правительства Сергеем Мясниковым. 24-25 июня в Якутске пройдут Дни Татарстана. Василь Шайхразиев является руководителем организационного комитета по подготовке и проведению данного мероприятия.

Во встрече также приняли участие представители Татарстана – начальник Управления культуры и развития языков народов Аппарата Кабинета Министров РТ Лейсан Низамова, заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, первый заместитель руководителя Агентства по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа” Эльвира Ахметова, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и другие. Со стороны Республики Саха (Якутия) присутствовали – первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин, руководитель Управления по вопросам развития языков Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Римма Жиркова, руководитель Татарского культурного центра “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халиков и др.

В ходе официальной встречи руководители обсудили вопросы проведения Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия). В программе праздника закладка камня на месте, где будет аллея “Дружба Татарстан-Якутия”, проведение делового форума “Татарстан-Якутия”, подписание соглашений. 25 июня будут отмечаться национальные праздники: якутский Ысыах и татарский Сабантуй. Сейчас идет подготовка площадок.