В Татарском культурном центре Москвы прошел детский праздник

В преддверии Международного дня защиты детей в Татарском культурном центре Москвы состоялся праздник для учащихся творческих коллективов и студий центра.

Организаторами мероприятия выступили Автономия татар Москвы и Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

Под сводами исторического актового зала сегодня были слышны детские голоса и взрывы смеха, ведь он был отдан в распоряжение маленьких зрителей.

Гостей мероприятия поприветствовал глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Дети изучали родной язык вместе с героями мультфильма «Учим татарский с Ак Буре», отвечали на вопросы викторины, выступали с творческими номерами и участвовали в конкурсах.

Научное шоу и химические опыты с озорным профессором доставили всем гостям много удовольствия и веселья!

Каждый участник праздника получил подарки и лимонад с любимым горем «Ак Буре».

Ведущими праздника выступили преподаватель татарского языка Альбина Валиева и организатор культурных мероприятий Автономии Наиля Нугаева.

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