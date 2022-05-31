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Культурный центр «Сайдаш» приглашает на фестиваль, посвященный композитору Салиху Сайдашеву

Культурный центр «Сайдаш» приглашает на фестиваль, посвященный композитору Салиху Сайдашеву

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.05.2022 0 4

31 мая в 17.00, на площади у памятника Салиха Сайдашева (ул. Татарстан, 2) состоится VII Фестиваль музыкального искусства «Халык мәхәббәте лауреаты» – «Лауреат народной любви», посвященный основоположнику татарской профессиональной музыки Салиху Сайдашеву.

В мероприятии примут участие оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста Татарстана Расима Ильясова и солисты Казанской городской филармонии, женский джаз-оркестр «Фантазия» культурного центра «Сайдаш» под руководством Юрия Щербакова, оркестр под руководством Данияра Соколова и артисты Татарского академического театра имени Г.Камала.

Фестиваль музыкального искусства «Халык мәхәббәте лауреаты» – «Лауреат народной любви» ежегодно проводится в Казани с 2015 года. Автором и режиссером проекта является Народная артистка России, профессор, заместитель директора по культуре и искусству Культурного центра «Сайдаш» Лима Кустабаева.

«Фестиваль «Халык мәхәббәте лауреаты» – это музыкальное приношение гениальному татарскому композитору, – отметила Лима Кустабаева. – Мы ежегодно организуем музыкальный фестиваль у памятника Салиха Сайдашева, чтобы выразить любовь народа к своему талантливому сыну и его неувядающему наследию».

mincult.tatarstan.ru

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