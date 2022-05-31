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Саха (Якутия) готовится к национальным праздникам – Ысыах и Сабантуй

Саха (Якутия) готовится к национальным праздникам – Ысыах и Сабантуй

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.05.2022 0 6

24-25 июня в  Якутске пройдут Дни Татарстана. Наряду со многими мероприятиями здесь  также состоится якутский праздник Ысыах и татарский народный праздник Сабантуй. Сейчас идет подготовка к мероприятиям.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев осмотрел площадки, где будут проводиться национальные праздники, ознакомился с подготовительной работой.

Ысыах — самый главный праздник в Якутии. Он представляет собой весенне-летний праздник в честь духов Айыы и возрождения природы. Гуляния сопровождаются обрядом молений,  угощениями, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких парней. Элементы якутского праздника имеют схожие черты с летними праздниками тюркских народов: тувинцев, алтайцев, татар, башкир и др. Поэтому Сабантуй и Ысыах не случайно проводятся на одной площадке.

Традиционно якутский праздник проходит в день летнего солнцестояния — 21 июня. В последнее время его стали проводить в период между 10 июня и 25 июня.

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