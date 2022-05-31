Саха (Якутия) готовится к национальным праздникам – Ысыах и Сабантуй

24-25 июня в Якутске пройдут Дни Татарстана. Наряду со многими мероприятиями здесь также состоится якутский праздник Ысыах и татарский народный праздник Сабантуй. Сейчас идет подготовка к мероприятиям.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев осмотрел площадки, где будут проводиться национальные праздники, ознакомился с подготовительной работой.