Мастер-класс по татарскому танцу «Ярмәк вагы» откроет летний сезон проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

2 июня в Казани на набережной озера Кабан пройдет первое в летнем сезоне бесплатное занятие в рамках проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Жителям города покажут перформанс, после которого для всех желающих проведут мастер-класс по народному танцу «Ярмәк вагы». Участники смогут выучить основные движения, после чего занятие продолжится в формате баттла.

Занятие для жителей города проведут лауреат международных конкурсов и фестивалей, педагог-хореограф народного танца Саида Минубаева, мастер танца фламенко, хореограф Гульсина Галимуллина; лауреат международных и всероссийских конкурсов, артист балета Государственного ансамбля песни и танца РТ Владислав Уткин, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник телевизионного танцевального шоу, ведущий солист ансамбля танца «Казань» Рамазан Замалетдинов.

Обучение будет проходить под живую музыку в исполнении гитариста Айдара Абдрахимова и баяниста Рустама Рафигуллина, на перкусии будет играть Эрик Марковский.

Танец «Ярмәк вагы» зародился в Самарской области в селе Ермаково. Он возник благодаря игре-испытанию, когда юноши при достижении совершеннолетия должны были поймать ступней плетку, которая пролетала по их ногам. Изначально «Ярмәк вагы» танцевали только парни, а со временем его стали исполнять и девушки.

Участие в мастер-классе свободное. Занятие пройдет 2 июня, начало – в 19:00. Место встречи – набережная озера Кабан со стороны ул.Ш.Марджани (под парковкой театра им.Г.Камала), сообщили в Отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры.

Напомним, проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» объединяет спортивные и творческие занятия на татарском языке, которые проводятся в парках и скверах города. Мастер-классы будут проводиться с июня по сентябрь.

В прошлом году проект открылся мастер-классом по татарскому танцу «Чабата».Всего с 3 июня по 26 сентября 2021 года прошло 14 занятий проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Их посетили 550 человек. В шести общественных пространствах города – на набережной озера Нижний Кабан, бульваре «Ак чәчәкләр», в парках им.Горького, им.Урицкого, «Черное озеро» и на бульваре по ул.Фучика – казанцы занимались йогой, дыхательными практиками, посетили мастер-классы по импровизационным танцам и другим направлениям.

kzn.ru