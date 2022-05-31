Рустам Минниханов посетил Татарский культурный центр Москвы

Татарский культурный центр Москвы посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Он осмотрел ряд помещений и залов, в частности, посетил библиотеку, а также новый кабинет изучения татарского языка, где проходили занятия.

Далее Рустам Минниханов ознакомился с актовым залом Татарского культурного центра. Представители творческого коллектива со сцены исполнили один из музыкальных номеров.

Президенту Татарстана также продемонстрировали хореографическую студию.

Кроме того, в рамках проведенного в здании ремонта были обустроены подвальные помещения, оборудован кинозал – в настоящее время это помещение используется для проведения тематических встреч.

В ходе осмотра состоялось краткое обсуждение некоторых проблемных вопросов. Рустам Минниханов напомнил, что поддержка Татарского культурного центра со стороны республики будет продолжена.

Пояснения в ходе осмотра здания давал руководитель Татарской национально-культурной автономией г. Москвы Фарит Фарисов.

Заместитель премьер- министра РТ-Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов рассказали об уникальности здания в Малом Татарском переулке, которому уже больше ста лет, большой работе по его восстановлению и проектах Автономии, получивших широкую известность за пределами столицы.

Для справки:

В здании Татарского культурного центра (Москва) ведут работу более 25 творческих коллективов и студий для детей и взрослых, проводятся лекции, встречи молодежи и мастер-классы, каждые выходные проходят концерты мастеров искусства — вокалистов, музыкантов, танцевальных коллективов, — творческие вечера и спектакли.

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