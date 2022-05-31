В Болгаре пройдет «Форум 1100-летия»: молодежь научат начинать исламские стартапы

23-31 июля 2022 года в Болгаре в рамках 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии состоится Всероссийский форум мусульманской молодежи. К участию в «форуме 1100-летия» приглашаются мусульмане и мусульманки от 18 до 30 лет. Недельный выездной съезд мусульман пройдет в формате палаточного городка и станет площадкой возможностей для создания и реализации социальных проектов на пользу российской умме.

Цель Форума – научить «упаковывать» социальные стартапы, направленные на различные сферы жизни мусульманского сообщества России: будь то религиозное просвещение населения, развитие благотворительных проектов или расширение сферы халяль и прочее. Форум создаст полезные условия и возможности для получения знаний, обмена опытом и идеями, знакомств. Так, впервые в рамках мероприятия будет работать специальная площадка для объединения и самореализации инициативной и неравнодушной мусульманской молодёжи в некоммерческом секторе. Таким образом, организаторы нацелены на создание сообщества социально инициативной и деятельной мусульманской молодёжи.

Условием участия на Форуме является наличие социального проекта в разных этапах его реализации: от идеи до готового проекта, который можно подать для участия в конкурсах на получение гранта. Социальным считается такой проект, который направлен на решение социальной проблемы целевой группы. Ещё одна особенность социального проекта — ее целевая группа пользуется услугами бесплатно.

В программе форума также – получение религиозных и исторических знаний, лекции, треннинги, мастер-классы и практикумы, которые помогут упаковать личный социальный проект, TED и диспуты, квесты, кинозал и книжный клуб, походы и экскурсии.

Прием заявок на Форум продолжится до 10 июля 2022.

dumrt.ru