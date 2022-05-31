Руководство Всемирного конгресса татар встретилось с молодежью села Алькино

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялась встреча с учащейся молодежью села Алькино.

Они – будущее знаменитого села Алькино, наследники процветающей здесь деятельности. В здании конгресса гостей встречали заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков и руководитель Всемирной организации татарских женщин, председатель региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

Ильгиз Халиков поприветствовал гостей от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Он рассказал молодежи о проектах Всемирного конгресса татар в сфере образования и культуры. Среди них – программы по помощи в поступлении в высшие учебные заведения Казани для наших соотечественников, проживающих в регионах России, конкурс “Джалиловские чтения”, акция “Татарча диктант” и др.

– Перед вами открыты все двери. Вы, окончив школу, вступаете в новую жизнь, появляются новые возможности. Главное – не забывать родной язык, в повседневной жизни общаться на татарском языке, – подчеркнул Ильгиз Халиков.

Кадрия Идрисова рассказала молодежи о наших национальных традициях, об их сохранении и развитии.

-Такие поселения, как село Алькино – гордость татарского народа, вы наследники всего этого, – сказала она. Также Председатель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” рассказала о конкурсе для учениц школ и колледжей “Ак калфак”, а также о проекте “Татар кызы”.

Далее ребята из села Алькино посетили литературный музей Габдуллы Тукая.