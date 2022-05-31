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В Лениногорске среди мусульманок прошел VIII конкурс “Гыйлем нуры”

В Лениногорске среди мусульманок прошел VIII конкурс “Гыйлем нуры”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.05.2022 0 5

В 28-й день месяца шавваль в мечети «Ихлас» города Лениногорск среди мусульманок прошел VIII конкурс “Гыйлем нуры”. Ежегодный конкурс в этот раз был приурочен 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии и направлен на сохранение ценностей мазхаба имама Абу Ханифы и акыды, имама Матуриди, воспитание любви к знаниям, укрепление дружбы между мусульманами и др. Участниц от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина поприветствовал казый юго-восточного региона Марат хазрат Марданшин и отметил значимость проведения этого конкурса и ценность получения знаний.

В состязаниях приняли участие 12 команд из городов, как Альметьевск, Бавлы, Азнакаево, Набережные Челны, Казань, Кукмор, Лениногорск, Елабуга, Бугульма и Ютазинского, Муслюмовского, Сармановского районов. Казань была представлена специалистами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ.

На конкурсе, состоявшегося из 3 туров, мусульманки показали свои знания по основам ислама. Ответы на вопросы принимались исключительно на татарском языке. Одной из основных задач проведения конкурса было возрождение национального языка и традиций, привитие интереса к истории. По итогам конкурса первое место заняли мусульманки Сармановского района и стали обладателями переходящего кубка.

dumrt.ru

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