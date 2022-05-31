Уже завтра в Казани состоится фестиваль традиционных игр «UenFest»

1 июня в 11:00 финалисты II Межрегионального фестиваля традиционных игр «UenFest» встретятся на территории Пушечного двора Казанского Кремля. Финалисты конкурса будут соревноваться в активных народных играх, представят свои творческие номера и совместно с гостями фестиваля примут участие в интерактивной программе.

Мастер-классы по традиционным народным и хороводным играм, народным художественным промыслам, мультфильмы, настольные игры от компании «Уен» ждут всех участников фестиваля. Заключительный тур, где посоревнуются 14 команд из республики Татарстан и регионов России, завершится подведением итогов и награждением.

Победители конкурса посетят один из лучших парков-аттракционов России «Сочи Парк» –развлекательный комплекс с уникальными аттракционами в г. Сочи.

«В Татарстане 1917 учреждений культуры на базе которых более 80 000 детей и подростков занимаются по различным направлениям. Это хореографические, вокальные, театральные кружки, различные группы по интересам, где каждый ребенок может найти занятие по душе. В период каникул будут организованы и проведены мероприятия с привлечением детей и молодежи. 1 июня в день защиты детей финалисты II Межрегионального фестиваля традиционных игр «UenFest» встретятся на территории Пушечного двора Казанского Кремля, где команды посоревнуются в народных играх. Фестиваль традиционных игр «UenFest» – это масштабный проект, в котором каждый ребенок может принять участие, получить много эмоций и знаний о традициях и народах проживающих в республике», – поделилась заместитель директора ГБУ «Таткультресурсцентр» Эльвина Якупова.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

mincult.tatarstan.ru