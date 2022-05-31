В Пензе состоялась встреча директоров школ с преподаванием татарского языка

28 мая 2022 года в зале заседания Пензенской городской Думы Председатель РОО «Татарская национально- культурная автономия Пензенской области» Жиганша Туктаров провёл рабочую встречу с директорами школ в местах с компактным проживанием татар Пензенской области.

Были рассмотрены следующие вопросы: I. Ознакомление с положением Ассоциации,утвержденным председателем татарской Автономии Туктаровым Ж.З. и согласованным министром образования Пензенской области Комаровым А.М. В положении прописаны формы сотрудничества и взаимодействия между Министерством образования Пензенской области , РОО «Татарская национально- культурная автономия Пензенской области» и Ассоциацией директоров. II. Учреждение ассоциации директоров образовательных учереждений с изучением татарского языка.

III. Выборы председателя, заместителя и секретаря ассоциации.

Председатель РОО «ТНКА ПО» Туктаров Ж.З обозначил цели Ассоциации:

-объединение усилий директоров образовательных учреждений с изучением татарского языка и литературы Пензенской области для развития национально – культурной и национально-языковой самоидентификации татарского населения, проживающего на территории Пензенской области;

-укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия на территории Пензенской области.

По итогу рабочего совещания была учреждена Ассоциация директоров школ с изучением татарского языка Пензенской области. Председателем Ассоциации единогласно избрана Тачукова Марьям Яткяровна (директора школы с. В. Елюзань), заместителем Сайфетдинова Эльмира Харисовна ( директор с. Н.Елюзань).

От лица татарской Автономии поздравляем наших коллег с избранием! Желаем плодотворной работы, новых свершений и интересных проектов, направленных на изучение и сохранение языка, культуры, традиций, обычаев и истории татарского народа.

Татарская автономия Пензенской области