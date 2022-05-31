В Алчевске состоялся литературный час «Яратам сине, Татарстан!»

28 мая в Центральной библиотеке города Алчевска Луганской Народной Республики состоялся литературный час «Яратам сине, Татарстан!», посвящённый знаменательным событиям: 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, 30-летию Всемирного конгресса татар, а также 10-летию создания Общественной организации «Алчевский городской татарский культурный центр «Тан».

Гостями праздничного события стали: заведующий сектора по делам религий и межнациональных отношений министерства культуры , спорта и молодёжи ЛНР Пантелеев С.А., главный специалист сектора по делам религий и межнациональных отношений министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Зайцева Н.С., заместитель Главы Администрации города Алчевска ЛНР Держий И.Н., заместитель директора ГУК «Луганский центр народного творчества» ЛНР, Заслуженный работник культуры ЛНР Яворская И.П., заведующая научно-методическим отделом по организации культурно-досуговой деятельности ГУК «Луганский центр народного творчества» ЛНР Павленко Н.М., руководитель армянского национально-культурного центра «Урарту» Айрапетян В.Г., руководитель мусульманской религиозной общины «Аль-Фатиха» города Брянки Махфурьянов Ф.М., атаман Екатериновского Слобожанского казачьего полка Луганского округа Всевеликого войска Донского Трембач А.С.

В этот день в актовом зале Алчевской Центральной библиотеки собрались представители татарского населения городов Алчевска, Брянки, Кировска, Перевальского района, Луганска – активисты Алчевского городского татарского культурного центра «Тан». Разделить радость знаменательных событий пришли члены Алчевской армянской диаспоры имени А.С.Арзуманяна, преподаватели средних общеобразовательных школ, юные поисковики отряда «Беркут» Алчевской средней школы №17, представители казачьего полка Луганского округа Всевеликого войска Донского.

Эпиграфом праздника стали слова выдающегося татарского поэта, классика мировой литературы, Габдуллы Тукая:

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,

Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.

И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең берлән синең,

Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:

Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, Ходам!

Присутствующие на праздничном мероприятии узнали о событиях, происходивших в городе Булгар на Волге, где 21 мая 922 года осуществилось добровольное принятие ислама, объявленного с этого дня государственной религией татарского народа.

В апреле 2021 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Распоряжение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

21 мая 2022 года на территории Булгарского музея-заповедника Республики Татарстан состоялось торжество в рамках праздника «Изге Болгар жыены» («Собрание в Святом Болгаре»), собравшее более двадцати тысячи гостей и участников.

Участников праздника в Алчевской библиотеке приветствовал в формате видеообращения Салих хазрат Ибрагимов (Динар Расимович), советник Муфтия Республики Татарстан по международным вопросам, имам – мухтасиб Нежнекамского района Республики Татарстан.

В этом году отмечается 30-летие Всемирного конгресса татар – межрегиональной общественной организации, объединяющей представителей татарского народа, проживающих в дальнем и ближнем Зарубежье.

Ведущие праздника подробно рассказали о направлениях деятельности Всемирного конгресса татар (ВКТ), с которым у Алчевского городского татарского культурного центра «Тан» установилось тесное взаимосотрудничество.

В мае 2022 года Общественная организация «Алчевский городской татарский культурный центр «Тан» отмечает 10-летие со дня основания. Руководителем этого центра является Флюр Саярович Карачурин, который осуществляет взаимоучастие в мероприятиях, форумах, акциях алчевских татар с татарами мирового содружества.

Алчевский городской татарский культурный центр «Тан», как Общественная организация, создавался в 2012 году. Цель создания сводилась к тому, чтобы объединить татар Алчевска в культурной, общественной, образовательной деятельности, в тесной взаимосвязи с Всемирным конгрессом татар Республики Татарстан. Активная работа в этом направлении успешно организовывалась, и на данный момент осуществляется тесное сотрудничество с Республикой Татарстан. Участие алчевских татар в съездах Всемирного конгресса татар, в различных акциях, конкурсах, методических семинарах и обучениях татар – общественных деятелей, стало тем направлением, которое обогащает высоким содержанием преемственности, духовности, культуры, менталитета татарского народа. Много внимания уделяется расширению и обогащению представления о жизни, творчестве выдающихся татарских деятелей Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, художников и композиторов Татарстана. Национальный татарский праздник «Сабантуй» стал при активном участии алчевских татар – Республиканским, особо посещаемым не только татарами, но и представителями других национальностей, как праздник культуры, спорта, народного художественного и прикладного искусства. Татары Алчевска бывали на праздниках в Казани, Булгаре, Свияжске. В прошлом году ветераны-шахтёры Луганской Народной Республики приняли участие в Международном шахтёрском Сабантуе в городе Кемерово. С установлением мира на земле Донбасса, такой же шахтёрский Сабантуй большого формата и содержания, думается, пройдёт и на земле Луганщины.

В этот день было много наград: Благодарственные письма от Всемирного конгресса татар, от министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР, от Луганского Центра народного творчества, от Главы Администрации города Алчевска, от Алчевского городского татарского культурного центра «Тан».

В заключение были торжественно вручены удостоверения взрослым членам Алчевского городского поискового отряда имени Салавата Юлаева, а также юным поисковикам отряда «Беркут» ГОУ ЛНР «Алчевская средняя школа №17». 11 юных поисковиков получили из рук представителя министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Пантелеева С.А. документ, ставший свидетельством участия в героико-патриотическом движении, основной целью которого является увековечение памяти погибших при освобождении Отечества.

Все события, которые освещались во время мероприятия «Яратам сине, Татарстан!» в Алчевской Центральной библиотеке, стали наглядным свидетельством многонационального содержания деятельности города Алчевска, а также всей Луганской Народной Республики. Алчевский городской татарский культурный центр «Тан» является активным участником всех знаменательных мероприятий в Республике, подтверждая свою активную позицию, в основе которой – объединение татарского населения, активизация культурной и духовной деятельности, а также сохранение и совершенствование преемственности народных традиций родного Татарстана.

Руководитель татарского культурного центра «Тан»

Флюр Карачурин