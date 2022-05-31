В Алтайском центре самбо прошел краевой фестиваль национальной борьбы корэш и самбо

28 мая в Алтайском центре самбо прошел краевой фестиваль национальной борьбы самбо и корэш, посвященный Году культурного наследия народов России 77 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Организаторы и партнеры данного мероприятия стали Алтайский институт развития образования им. Адриана Митрофановича Топорова, Министерство спорта Алтайского края, региональное отделение «Федерации корэш России» по Алтайскому краю, Федерация самбо Алтайского края.

Лариса Мустафина, руководитель оркестра АГМК, артист государственного оркестра «Сибирь» представила участников культурной программы. Под дружные аплодисменты, душевно и очень трогательно были исполнены всеми любимые песни «Катюша», «Одинокая гармонь», «Всегда и снова», бардовские песни поэтов-пограничников.

Президент Фестиваля, член совета АКОО «Дулкын» (Волна) Сергей Маратович Мустафин отметил большую роль национальных единоборств в патриотическом воспитании, укреплении морально нравственного облика юных спортсменов.

Спортивные страсти горели как на взрослых соревнованиях. Были и слезы и крики радости, и горячие объятия. Дети получили драгоценный опыт больших соревнований. Отточили свои навыки и готовность к большим спортивным испытаниям. Особенно отличились спортивные команды ШСК «Метеор» МБОУ СОШ №2 г. Заринска (тренер Казанцев А.Е.), Новозыковская СОШ (тренер Безгин А.А.), МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» (тренер Авилов В.И.), Кашкарагаихинское отделение ВСК «Вега – Кристалл (тренер Авилов В.И.), ШСК «Алтайские барсы» МАОУ СОШ №133, Курьинская СОШ им. М.Т. Калашникова (тренер Гладышев С.Д.).

Прекрасно отработала команда судей под руководством главного судьи соревнований МСМК, судьи всероссийской категории Владимира Жданова.

В этом году РО «Федерация корэш России» по Алтайскому краю отмечает 5 лет своей деятельности. Мероприятия празднования пройдут в течении всего юбилейного года. И завершаться в ноябре большой пресс-конференцией, презентацией книги председателя РО «Федерация корэш России» по Алтайскому краю Сергея Мустафина о традиционной методике и технике поясной борьбы корэш. Книга готовится к изданию в рамках субсидий на реализацию информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.