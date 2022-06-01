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В Якутске появится “Сквер Татарстана”

В Якутске появится “Сквер Татарстана”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2022 0 5

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Республику Саха (Якутия). Сегодня он осмотрел место, где будет “Сквер Татарстана”. Закладка камня на месте скверу состоится в рамках Дней Татарстана. Мероприятия пройдут 24-25 июня в г. Якутске.

В осмотре предложенных мест для сквера вместе с Василем Шайхразиевым приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха(Якутия) Сергей Мясников, а также представители Правительства и городских властей, главный архитектор.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев также посетил Дом Дружбы Народов города. Он знакомился с деятельностью организаций представителей разных национальностей, проживающих в Якутске.

 

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