В Якутске появится “Сквер Татарстана”

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Республику Саха (Якутия). Сегодня он осмотрел место, где будет “Сквер Татарстана”. Закладка камня на месте скверу состоится в рамках Дней Татарстана. Мероприятия пройдут 24-25 июня в г. Якутске.

В осмотре предложенных мест для сквера вместе с Василем Шайхразиевым приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха(Якутия) Сергей Мясников, а также представители Правительства и городских властей, главный архитектор.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев также посетил Дом Дружбы Народов города. Он знакомился с деятельностью организаций представителей разных национальностей, проживающих в Якутске.