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Василь Шайхразиев посетил Татарский культурный центр г. Якутск

Василь Шайхразиев посетил Татарский культурный центр г. Якутск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2022 0 7

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) посетил Центр татарской культуры. Его здесь встретили соотечественники.

Василя Шайхразиева с деятельностью Центра татарской культуры “Туган як” ознакомил его председатель Игорь Халилов. Председатель Национального Совета рассказал соотечественникам о мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар, также о поездках в Республику Бурятия и в Новосибирскую область.

Напомним, что центр в течение многих лет не имел собственного офиса. В прошлом году председатель Национального Совета Василь Шайхразиев во время поездки в Дальневосточный федеральный округ встретился с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) А. В. Тарасенко и обратился к нему с просьбой решить этот вопрос. Вскоре после этой встречи татарам был предоставлен офис.

 

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