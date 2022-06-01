Василь Шайхразиев посетил Татарский культурный центр г. Якутск

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) посетил Центр татарской культуры. Его здесь встретили соотечественники.

Василя Шайхразиева с деятельностью Центра татарской культуры “Туган як” ознакомил его председатель Игорь Халилов. Председатель Национального Совета рассказал соотечественникам о мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар, также о поездках в Республику Бурятия и в Новосибирскую область.

Напомним, что центр в течение многих лет не имел собственного офиса. В прошлом году председатель Национального Совета Василь Шайхразиев во время поездки в Дальневосточный федеральный округ встретился с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) А. В. Тарасенко и обратился к нему с просьбой решить этот вопрос. Вскоре после этой встречи татарам был предоставлен офис.