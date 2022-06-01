Василь Шайхразиев ознакомился с объектами, где пройдут мероприятия Дней Татарстана в Якутске

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в городе Якутск. Здесь он осмотрел места проведения Дней Татарстана, которые пройдут с 22 по 24 июня. В данном мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Председатель Национального Совета посетил основные объекты, задействованные в мероприятиях: IT -парк «Якутск», Дом дружбы народов Республики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского, Северо-восточный Федеральный университет, Национальный художественный музей, Детская школа искусств, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоон, место расположения сквера «Татарстан» и другие.

В рамках Дней Татарстана, наряду со многими мероприятиями, здесь также состоится якутский праздник Ысыах и татарский народный праздник Сабантуй. Сейчас идет подготовка к мероприятиям.