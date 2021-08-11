ВИДЕО: Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» – представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова

Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» стала представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова. В фильме можете увидеть кадры, снятые в стенах автономии, а также узнать историю Розалии.
в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 11.08.2021 0 5
Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» стала представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова. В фильме можете увидеть кадры, снятые в стенах автономии, а также узнать историю Розалии.