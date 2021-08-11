tatruen
Главная / Новости / ВИДЕО: Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» – представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова

ВИДЕО: Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» – представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 11.08.2021 0 5

Героиней городского проекта «Сургут – Большая Земля» стала представитель Национально – культурной Автономии татар города Сургута Розалия Сабитова. В фильме можете увидеть кадры, снятые в стенах автономии, а также узнать историю Розалии.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.