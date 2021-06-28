ВИДЕО: Как в Казани отметили Сабантуй на 5 площадках города?

Главное и долгожданное событие прошедшей недели – Сабантуй в Казани. Праздник отметили на пяти площадках города. Основной стала Березовая роща в посёлке Мирный. Сюда и прибыл Президент Рустам Минниханов. Приехали на майдан сотни казанцев, гостей города, и, конечно, труженики села. Именно им сегодня адресовали слова благодарности за нелегкий труд на земле. Этот Сабантуй стал особенным – его ждали почти два года из-за пандемии. Он прошёл как никогда тепло и душевно. Татарстанцы соскучились настолько, что даже жара не заставила их остаться дома. Как отметили народный праздник? – расскажет Вероника Гайнутдинова.

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