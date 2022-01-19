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ВИДЕО: Национально-культурной автономии татар «Булгар» – 30 лет

ВИДЕО: Национально-культурной автономии татар «Булгар» – 30 лет

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 19.01.2022 0 6

Хочу от всей души поздравить с 30-летием этноорганизацию татар и башкир Усинска и лично руководителя татаро-башкирского общественно-культурного центра «Булгар» Республики Коми и местной общественно-культурной автономии татар Гульфиру Амировну Бадрутдинову.

Уважаемая Гульфира Амировна! Примите искренние поздравления с этой круглой датой! Автономия «Булгар» является ярким примером сохранения наследия своих предков, преемственности поколений и любви к своей Родине. Благодаря Вашей просветительской работе молодёжь узнаёт о традициях, обычаях и языке своего народа. Вы также напоминаете им о почтительном отношении к старшим и развиваете у них чувство патриотизма.

Также хочется отметить, что при непосредственной помощи автономии в Усинске ежегодно широко и ярко отмечается праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй, который объединяет людей самых разных национальностей и вероисповеданий.
Хочу пожелать Вам и национально-культурной автономии татар «Булгар» интересных проектов, профессионального роста и достижения новых вершин!

Галина Габушева

Заместитель председателя Правительства Республики Коми

Ансамбль татарской, башкирской песни “Булгар”

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