ВИДЕО: Национально-культурной автономии татар «Булгар» – 30 лет

Хочу от всей души поздравить с 30-летием этноорганизацию татар и башкир Усинска и лично руководителя татаро-башкирского общественно-культурного центра «Булгар» Республики Коми и местной общественно-культурной автономии татар Гульфиру Амировну Бадрутдинову.

Уважаемая Гульфира Амировна! Примите искренние поздравления с этой круглой датой! Автономия «Булгар» является ярким примером сохранения наследия своих предков, преемственности поколений и любви к своей Родине. Благодаря Вашей просветительской работе молодёжь узнаёт о традициях, обычаях и языке своего народа. Вы также напоминаете им о почтительном отношении к старшим и развиваете у них чувство патриотизма.

Также хочется отметить, что при непосредственной помощи автономии в Усинске ежегодно широко и ярко отмечается праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй, который объединяет людей самых разных национальностей и вероисповеданий.

Хочу пожелать Вам и национально-культурной автономии татар «Булгар» интересных проектов, профессионального роста и достижения новых вершин!

Галина Габушева

Заместитель председателя Правительства Республики Коми