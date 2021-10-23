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ВИДЕО: Руслан Айсин: Татарином человека делает внутреннее ощущение принадлежности к татарскому народу

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, Видеозаписи, 23.10.2021 0 1

Чтобы быть татарином не обязательно знать татарский язык, достаточно ощущать свою принадлежность к этому народу. Об этом в ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ заявил историк и политолог, руководитель площадки «Татполит» Руслан Айсин.

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